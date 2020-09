SP komt met wetsvoorstel voor aanzienlijk hoger minimumloon

In april sleepten pakketbezorgers PostNL voor de rechter vanwege slechte arbeidsvoorwaarden. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

De SP komt met een wetsvoorstel waarin wordt vastgelegd dat het minimumloon voorlopig jaarlijks met 2,5 procent stijgt, bovenop de gebruikelijke stijging op basis van de cao-lonen. ‘Concreet betekent dit dat het minimumloon - nu ongeveer 10 euro per uur - in 2028 op 14 euro per uur komt te liggen.’

Ook mensen die net wat meer dan het minimumloon verdienen, profiteren volgens de SP, doordat van de verhoging een ‘stuwend effect’ uitgaat. Daarnaast gaan uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden erop vooruit, omdat bijvoorbeeld de AOW en de bijstand gekoppeld zijn aan het minimumloon.

De extra overheidsuitgaven die daarmee gepaard gaan, wil de SP dekken door miljonairs en grote bedrijven zwaarder te belasten. ‘Wat ons betreft is het tijd voor een nieuwe economie, waarin iedereen zijn eerlijke deel krijgt’, zegt SP-leider Lilian Marijnissen.

Uiteindelijk wil de SP dat het minimumloon 60 procent van het gemiddelde loon gaat bedragen. Nu is dat nog 45 procent. Bij een stijging van 2,5 procent per jaar duurt het tot ongeveer 2035 voordat die kloof is overbrugd.