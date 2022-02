SP’ers waren de gulste gevers, maar grootste bedragen gingen naar D66, FvD en VVD

Rotterdamse lijsttrekker Chantal Zeegers flyert in het centrum van Rotterdam tijdens de D66-campagnekick-off voor de gemeenteraadsverkiezingen. D66 ontving 1 miljoen euro van the Dreamery Foundation van internetondernemer Steven Schuurman. Beeld ANP

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 waren 88 donaties aan politieke partijen gedaan van minstens 25 duizend euro. Dit blijkt uit de meest recente cijfers van de Rijksoverheid over de periode van januari 2020 tot maart 2021. Veruit het grootste deel van de giften was afkomstig van SP-volksvertegenwoordigers, die op basis van hun solidariteitsregeling een deel van hun salaris afstaan aan de partij. Zonder de bijdragen van de SP’ers blijven er 36 grote schenkingen over. Ook GroenLinks haalt zijn geld vooral van de eigen volksvertegenwoordigers, hun drie Europarlementariërs schonken ieder 45 duizend tot 95 duizend euro.

Bovenaan de lijst met de grootste giften prijkt the Dreamery Foundation van internetondernemer Steven Schuurman, die 1 miljoen euro schonk aan de D66, en 350 duizend aan de Partij van de Dieren. De Partij van de Dieren kreeg daarnaast ook van twee notariskantoren in Barneveld en Haarlem aanzienlijke bedragen. Forum van Democratie kreeg het op een na hoogste bedrag van half miljoen euro van M.Ruijs uit Hongkong. De BoerBurgerBeweging ontving één gift: de 174 duizend euro die de nieuwe partij kreeg was afkomstig van een communicatiebureau gespecialiseerd in ‘agro en food’. Het CDA ontving naast de omstreden 100 duizend euro van Wolters Beheer BV ook 125 duizend euro van vastgoedbedrijf Tetu C BV. De VVD kreeg in totaal slechts vier giften. Stichting Het Thorbeckefonds, dat onder controle staat van de partij, doneerde 400 duizend euro.

De politieke partijen haalden in de periode van 14 maanden ruim 13,5 miljoen euro binnen aan giften. Alleen giften vanaf 4.500 euro worden geregistreerd.