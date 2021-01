SP en Rood koersen af op breuk: geroyeerde voorzitter keert mogelijk terug, tegen de zin van moederpartij

Lijsttrekker Lilian Marijnissen houdt een toespraak tijdens het digitale partijcongres van de SP. Beeld ANP

Het Rood-bestuur heeft SP-voorzitter Jannie Visscher over dat voornemen ingelicht, zeggen zowel Kemerink als de interim-voorzitter van Rood, Arina Amma. Een definitieve breuk met de moederpartij sluit Amma niet uit. ‘Wij willen niet afsplitsen van de SP, maar gaan ook niet onder alle voorwaarden door’, aldus de Rood-voorzitter. ‘Als het niet lukt om binnen de SP te draaien, ga je kijken naar andere mogelijkheden.’

Volgens Amma zou Visscher in een telefonisch gesprek hebben gezegd dat dit ‘de druppel' is. Visscher ontkent dat, maar bevestigt dat Rood van plan is om de geroyeerde Kemerink opnieuw binnen te halen als partijvoorzitter. ‘Ik heb in het telefoongesprek vooral geprobeerd om een spiegel voor te houden, en gezegd: als je nader tot elkaar wilt komen, denk dan goed na.’

Olaf Kemerink, partijvoorzitter van ROOD. Beeld ANP

Kemerink (21) en vier andere jonge leden werden in november uit de SP gezet omdat zij als ‘geradicaliseerde zolderkamercommunisten’ zouden flirten met het idee van een gewelddadige revolutie op communistische leest. Zelf werpen zij die beschuldiging verre van zich. Als formele reden voor de royementen voerde de SP aan dat de vijf lid zijn van het ‘Communistisch Platform’ en het ‘Marxistisch Forum’, twee radicaal-linkse bewegingen met aanhang binnen Rood. Volgens de SP zijn dit afzonderlijke politieke partijen, en verbieden de SP-statuten dubbele lidmaatschappen.

Rood legde zich daar niet bij neer en verkoos Kemerink zelfs demonstratief tot haar nieuwe voorzitter. Daarop schortte de SP de geldstroom naar de jongeren op. Omdat Rood-leden volgens de statuten van de jongerenafdeling eveneens lid moeten zijn van de SP, moest Kemerink op 1 januari terugtreden. Hij is ook geen lid meer van Rood. Hetzelfde geldt voor Robin de Rooij, een ander Rood-bestuurslid dat door de SP is geroyeerd.

Terugkeer in bestuur

Achter de schermen werkt Rood echter aan de terugkeer van Kemerink en De Rooij. Op 21 februari houdt de jongerenpartij een Algemene Ledenvergadering. Het bestuur gaat daar een wijziging van de statuten voorstellen die het mogelijk maakt om dispensatie te verlenen aan de twee geroyeerde bestuursleden. Zij hoeven dan niet meer noodzakelijk lid te zijn van de SP. Als de leden dat voorstel aannemen, kunnen Kemerink en De Rooij op dezelfde vergadering opnieuw aantreden in het Rood-bestuur.

In dat geval lijkt het uitgesloten dat de SP en Rood zich verzoenen. Dan stevenen moeder- en dochterpartij af op een definitieve breuk, een unicum in de Nederlandse politiek. Onduidelijk is hoe Rood daarna nog kan blijven bestaan. Via de SP krijgt de jongerenclub een subsidie van het Rijk van zo’n 80 duizend euro per jaar. Zonder dat bedrag wordt doorgaan ‘lastig’, zegt Amma. Tot nu toe ontving Rood bijna 6 duizend euro aan donaties via ‘SP voor Rood’, een initiatief van actieve SP’ers die de harde opstelling van de moederpartij hekelen. De prominentste handtekening onder de steunactie is die van Tweede Kamerlid Sadet Karabulut.

Momenteel onderzoekt een SP-commissie in opdracht van het landelijk bestuur of en hoe de banden met de jongeren kunnen worden gelijmd. Uiterlijk 1 mei presenteert die commissie haar bevindingen. Met de ledenvergadering van Rood in februari is het de vraag of het dan niet al te laat is. SP-voorzitter Visscher: ‘Rood moet haar eigen afwegingen maken.’