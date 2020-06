SP denkt met lijsttrekker Lilian Marijnissen ‘een kanjer’ in huis te hebben die alleen maar beter wordt

Lilian Marijnissen (vooraan) met een deel van de SP-fractie in de Tweede Kamer. Beeld ANP

Dat gebeurde in een digitale partijraad, gehouden vanuit het partijkantoor in Amersfoort.

Marijnissen staat bij haar eerste verkiezingen voor een zware opgave. De SP scoort in de peilingen slechter dan het resultaat van 2017, toen de partij veertien zetels behaalde.

Haar voorgangers spraken haar middels videoboodschappen moed in. ‘Toi-toi-toi’, zei Emile Roemer. ‘We kunnen ons geen betere voorstellen.’ Ook Agnes Kant zag kansen: ‘Je doet het nu al goed, het kan alleen maar beter worden.’ Wie ontbrak in het rijtje was Jan Marijnissen, grondlegger van de partij en vader van de lijsttrekker.

Bastiaan van Apeldoorn, senator en voorzitter van de kandidatencommissie, was euforisch in zijn presentatie. ‘We hebben een kanjer in huis’, zei hij. ‘De vrouw die Rutte echt boos kan maken, die Baudet als een schooljongen doet afdruipen, die systeempolitiek omzet in actie; ons boegbeeld, een natuurlijke leider. Ze is de enige kandidaat, maar ook de beste.’

Beeldbellen

Leden konden beeldbellen om vragen te stellen aan Van Apeldoorn. De eerste beller was ‘Anton’ (achternamen werden niet genoemd). ‘De peilingen zijn niet gunstig’, zei hij. ‘Is ze wel de juiste?’

Bastiaan van Apeldoorn bleek optimistisch. Volgens de voorzitter van de kandidatencommissie laten vooral de optredens van Marijnissen in de coronadebatten zien dat ze de juiste vrouw op de juiste plek is. ‘Ze is niet bang voor de confrontatie, zonder zichzelf te overschreeuwen. Ik zie de weg omhoog in de peilingen. Er is geen ander die het beter gaat doen.’

De SP wil inderdaad hoop putten uit de – voorlopig beperkte – opleving in de peilingen, zo bleek ook in het studio-interview met Marijnissen dat volgde. Ze verwacht dat de SP in maatschappelijk opzicht het tij mee krijgt. ‘Alles komt onze kant op’, zei ze. ‘We zijn de linksbuiten in de politiek, maar steeds meer partijen nemen onze ideeën over.’

Marktwerking

Ze noemde het CDA, dat bij monde van kandidaat-lijsttrekker Hugo de Jonge twijfelt aan de marktwerking in de zorg en waar fractievoorzitter Pieter Heerma een sturende rol van de overheid bij volkshuisvesting wil. Ze noemde ook premier Rutte die vindt dat de lonen op de werkvloer gelijke tred moeten houden met de bonussen. Zelfs de mogelijkheid de eerste vrouwelijke premier te worden, werd behandeld.

Wie gaat de rekening van de coronacrisis betalen? Dát is wat haar betreft de centrale vraag bij de komende verkiezingen. Het mag in elk geval niet de publieke sector zijn, zegt Marijnissen. Ze vindt dat de SP voorop moet gaan bij de herwaardering van zorgverleners, politieagenten en onderwijspersoneel.

Verschillende afdelingsvoorzitters drongen later aan op een scherpe, thematische campagne, omdat te weinig duidelijk is waar de partij voor staat.

Langs deuren

De SP is van oudsher een partij die langs de deuren gaat en op de markten staat om kiezers te winnen. Omdat het coronavirus die aanpak bij de komende campagne wellicht onmogelijk gaat maken, wordt nu ook aan een meer digitale campagne gewerkt. De middelen daarvoor zijn er, zo bleek.

Weliswaar levert door de slecht verlopen provinciale en gemeentelijke verkiezingen de afdrachtregeling minder op – SP-volksvertegenwoordigers staan een flink deel van hun inkomsten af aan de partij. Toch heeft de partij een positieve balans van 11 miljoen euro. ‘Om de wereld te veranderen heb je geld nodig’, zei de penningmeester. ‘We staan er goed voor.’

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 deed de SP ervaring op met een campagne die al coronaproof was. Toen werd Marijnissen gepresenteerd als hologram.

De figuur Hans Brusselmans, geruchtmakend in de Europese campagne van 2019, zal in elk geval niet opnieuw worden ingezet. Marijnissen: ‘Hij heeft een bestemming in Brussel gevonden.’