Sovjet-soldaat teruggevonden die 31 jaar geleden vermist raakte in Afghanistan

Een Russische piloot die 31 jaar geleden boven Afghanistan werd neergeschoten en al die tijd dood is gewaand, blijkt nog te leven en wil terug naar huis. ‘Het is ongelofelijk’, zegt Valery Vostrotin van een Russische veteranenorganisatie tegen staatspersbureau RIA Novosti. ‘Hij heeft nu hulp nodig.’

De naam van de piloot wordt niet vrijgegeven, evenmin als zijn verblijfplaats, maar er wordt gesuggereerd dat hij in Pakistan zou kunnen zijn, waar Afghanistan kampen had voor krijgsgevangenen. Het Russische dagblad Kommersant heeft zitten puzzelen, en concludeert dat het om Sergej Panteljuk moet gaan, omdat deze man de enige is die in 1987 vermist is geraakt.

Teruggekeerd

Volgens RIA Novosti zijn er tussen 1979, het jaar dat de Sovjet-Unie Afghanistan binnenviel, en 1989, toen zij zich weer terugtrokken in totaal 125 Russische toestellen neergehaald. Aan het eind van de oorlog waren er nog 300 soldaten vermist. Hiervan zijn er ondertussen 30 teruggevonden en de meesten van hen zijn weer teruggekeerd naar hun vaderland. Een enkeling, die vaak lokaal is getrouwd en een nieuw leven heeft opgebouwd, wil in Afghanistan blijven.

Panteljuk is afkomstig uit de zuidelijke Russische regio Rostov en hij raakte vermist nadat hij met zijn toestel was vertrokken vanaf de luchthaven in Bagram, iets ten noorden van de hoofdstad Kabul, die nu door de Amerikanen wordt gebruikt.

Volgens het hoofd van een lokale veteranenorganisatie zouden de moeder en zuster van Panteljuk nog in leven zijn. De krant Komsomolskaja Pravda heeft ook een 31-jarige vrouw getraceerd die de dochter van Panteljuk zou zijn. Ze zou een paar maanden voordat hij vermist raakte, zijn geboren.