Soumaya Sahla verlost VVD van netelige kwestie en stopt als tafelvoorzitter justitienetwerk

Soumaya Sahla met haar mentor Frits Bolkestein. Die nam haar onder haar hoede nadat haar straf erop zat. Beeld ANP / John van Hamond

Daarmee heeft de VVD zich ontdaan van een netelige kwestie. PVV-leider Geert Wilders zette Sahla tijdens het debat over de regeringsverklaring vol in het spotlicht. Hij beschuldigde de liberalen ervan iemand als adviseur te hebben aangenomen ‘die met een revolver onderweg was om Hirsi Ali en mij van kant te maken’. De VVD leek zich met de kritiek geen raad te weten en stelde zich in elk geval niet vierkant achter Sahla op.

VVD-voorzitter Hoes zegt in de verklaring dat het partijbestuur ‘met instemming kennis genomen’ heeft van het besluit van Sahla. De partij voelde ‘ongemak’ omdat Sahla eerder nog niet ‘publiekelijk spijt’ heeft betuigd voor haar verleden.

Voormalig lid van de Hofstad-groep

Sahla is een voormalig lid van de Hofdstad-groep. Het Hof in Den Haag veroordeelde haar in 2008 tot vier jaar cel voor verboden wapenbezit en ‘deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van terroristische misdrijven’. De Hoge Raad vernietigde deze uitspraak in 2011 en verwees de zaak terug naar het hof in Amsterdam. Het arrest daar (drie jaar) werd uiteindelijk in januari 2016 wel bekrachtigd door de Hoge Raad.

Nadat VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Sophie Hermans in het debat over de regeringsverklaring al had gezegd dat Sahla geen Kamerpas had noch in dienst was van de partij, liet ze zondag bij WNL op zondag weten dat de aanwezigheid van Sahla in de VVD haar een ‘ongemakkelijk gevoel’ bezorgt. ‘Je kunt er op een heel rechtsstatelijke manier naar kijken: veroordeeld, straf uitgezeten, punt. Toch vind ik dat wij hierover moeten nadenken. Het is een dilemma.’

Van dat dilemma heeft Sahla de partij nu verlost. Ze blijft wel lid van de VVD. Ook zegt ze spijt te hebben van de ‘zwarte bladzijden in mijn leven’. ‘Maar de commotie die is ontstaan zit mijn positieve bijdrage op dit moment in de weg.’

