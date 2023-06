SOS Kinderdorpen biedt financiële compensatie aan slachtoffers van seksueel misbruik in Suriname

Een basisschool van SOS Kinderdorpen in Bulawayo, Zimbabwe, 1999. Beeld Getty Images

Lange tijd is niets gedaan aan de misstanden. Kinderen werden niet geloofd of zelf aangewezen als schuldig aan het misbruik. De kwetsbare minderjarigen waren veelal al getraumatiseerd voordat ze in de opvang bij SOS Kinderdorpen kwamen. In 2004 is een van de leidinggevenden in Suriname veroordeeld tot 3,5 jaar gevangenisstraf vanwege seksueel misbruik van een meisje van 12, maar daar bleef het toen bij.

Tot 2021. Toen meldden drie personen, die tegenwoordig in Nederland wonen, zich bij SOS Kinderdorpen Nederland om hun ervaring te delen. De directie van de hulporganisatie verzocht daarop Verinorm, het integriteitsbureau van Marjan Olfers en Anton van Wijk, om onderzoek te verrichten. Daaruit bleek dat gedurende 34 jaar vijf leidinggevenden zich, op uiteenlopende wijze, schuldig maakten aan structureel misbruik. Zeker acht slachtoffers – zowel jongens als meisjes – zeggen seksueel te zijn misbruikt. Anderen hadden te maken met mishandeling en vernedering.

In 137 landen actief

SOS Kinderdorpen is een internationale hulporganisatie die in 1949 werd opgericht door de Oostenrijker Hermann Gmeiner, die 5 jaar oud was toen zijn moeder stierf. Hij besloot zich in te zetten voor kinderen die geen ouders of een veilig thuis hebben. De organisatie is in 137 landen actief en vangt wereldwijd 65 duizend kinderen op. In 2021 gaf de organisatie 1,3 miljard euro uit aan steun voor kinderen en sociale programma’s.

Het Surinaamse schandaal is zeker niet het eerste bij SOS Kinderdorpen. Twee jaar geleden bleek uit intern onderzoek dat in zeker twintig Aziatische en Afrikaanse landen seksueel misbruik en geweld plaatsvonden binnen de liefdadigheidsinstelling.

Nu gaat SOS Kinderdorpen opnieuw door het stof. ‘Wij vinden het verschrikkelijk dat we er destijds niet in zijn geslaagd om alle kinderen en jongeren in onze programma’s veilig te houden’, zegt de organisatie in een verklaring. Slachtoffers van SOS Kinderdorpen Suriname krijgen psychosociale hulp, financiële compensatie en opleidingen aangeboden.

Ernstig lijden

Dat is nodig. Uit het onderzoek blijkt dat veel slachtoffers nog altijd ernstig lijden onder de gebeurtenissen. Ze kampen met depressieve klachten, angststoornissen en paranoïde gedachten. Veel van hen zijn werkloos en hebben financiële problemen. Ook hebben de mishandelingen een verstorende werking gehad op hun liefdesleven en seksualiteit, vertelden ze de onderzoekers. Een groot deel heeft kinderen, maar voedt deze niet samen met de andere ouder op.

In 2006 sloot SOS Kinderdorpen de vestiging in Suriname plotseling, zonder dat er adequate nazorg werd verleend. Daardoor moesten de kinderen halsoverkop op zoek naar een nieuw huis. Vaak verliep dat moeizaam en een aantal kwam opnieuw in een problematische situatie terecht.