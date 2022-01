Sophie Hermans ‘ongemakkelijk’ over rol ex-lid Hofstadgroep in VVD

Sophie Hermans (VVD) tijdens het debat in de Tweede Kamer over de regeringsverklaring op woensdag. Beeld ANP

Hermans deed haar uitspraken in in het televisieprogramma WNL op Zondag. Sahla behoorde tot de Hofstadgroep, waar ook de moordenaar van filmmaker en columnist Theo van Gogh bij betrokken was.

In 2014 werd ze veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf wegens verboden wapenbezit en lidmaatschap van een terroristische organisatie. Inmiddels zet zij zich juist in om moslimradicalisering tegen te gaan en is ze als adviseur actief binnen de VVD, als tafelvoorzitter terrorisme en radicalisering.

Ze werkt niet voor de fractie en heeft ook geen toegang tot de Tweede Kamer, benadrukt Hermans. Dat neemt niet weg dat ze ‘in haar maag zit’ met de kwestie.

‘Je kan er op een hele rechtstatelijke manier naar kijken: veroordeeld, straf uitgezeten, punt. En toch houd ik iets, houden wij iets ongemakkelijks’, zei ze. ‘En dan vind ik het dus ook onze verantwoordelijkheid om hier over na te denken.’ Op de vraag wat ‘nadenken’ betekent, had ze geen concreet antwoord.

Volgens een website van de VVD doet politicoloog Sahla momenteel promotieonderzoek over het religieus-orthodox wereldbeeld aan de Universiteit Leiden. Ze zou onder meer een toespraak hebben gehouden in Saudi-Arabië over de gevaren van sommige Islamitische wereldbeelden, op uitnodiging van de Verenigde Naties. VVD-prominent Frits Bolkestein, voormalig partijleider, is haar mentor.

Wilders

PVV-leider Geert Wilders uitte tijdens een Kamerdebat deze week felle kritiek op de VVD-betrokkenheid van Sahla, mede omdat hij zelf op de dodenlijst van de Hofstadgroep stond.

In datzelfde debat maakte hij de zus van Soumaya Sahla, D66-Kamerlid Fonda Sahla, en GroenLinks-Kamerlid Kauthar Bouchallikht verdacht vanwege hun islamitische achtergrond en omdat ze een hoofddoek dragen.

Ook trok hij in twijfel of minister van Justitie Dilan Yeşilgöz zijn beveiliging wel serieus zou nemen, vanwege haar Turkse afkomst. Dit laatste noopte premier Rutte (VVD) ertoe om te zeggen dat Wilders door een ondergrens was gezakt.

In Nieuwsuur reageerde Soumaya Sahla in een schriftelijke reactie verrast op de aanval van Wilders. ‘Zijn tweede man, Martin Bosma, heeft mij ontmoet en we hebben een keer samen iets gegeten. Ook heeft Bosma mij uitgenodigd voor een lunch in de Tweede Kamer.’ PVV-Kamerlid Bosma ontkent dit laatste.