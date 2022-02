Sony Music stopt de samenwerking met Lil’ Kleine

Lil’ Kleine treedt op in de Ziggo Dome, met zijn soloshow Het Concert. Beeld Paul Bergen / ANP

Het gebeurt zelden dat een platenmaatschappij de handen van een artiest aftrekt vanwege diens gedragingen. Door toenemende maatschappelijke druk om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken, wordt het echter steeds moeilijker popsterren de hand boven het hoofd te blijven houden. Lil’ Kleine werd vorige week aangehouden op verdenking van mishandeling van zijn vriendin. Sindsdien werd van Sony een reactie verwacht, die uiteindelijk op zondagavond kwam.

‘Sony Music tolereert op geen enkele manier het gedrag dat te zien is op de beelden die rondgaan op sociale media’, aldus een verklaring van Sony-directeur Alex De Maegd. Het bedrijf zegt de aantijgingen tegen de rapper serieus te nemen en om die reden ‘de werkrelatie’ te hebben stopgezet. Het is onduidelijk wat voor financiële gevolgen de opzegging heeft voor de rapper en de platenmaatschappij: bij het aangaan van de samenwerking zijn geen bedragen bekendgemaakt, al vertelde de rapper zelf dat hij ‘een voorschot’ van 3 miljoen euro had ontvangen.

Sony had nog maar net een contract afgesloten met Lil’ Kleine. De rol van de platenmaatschappij was beperkt tot de distributie van de liedjes van de rapper naar groothandels, winkels en digitale platforms. Lil’ Kleine brak vorig jaar met het label Top Notch, waar hij was doorgebroken met de hit Drank & drugs. De rapper wilde zelf alle zeggenschap krijgen over zijn muziek, liet hij destijds weten. Als zelfstandige artiest wilde hij voortaan zelf zijn creatieve koers bepalen en niet langer bepaalde samenwerkingen of release-strategieën opgedrongen krijgen.

Sociale media

Nu zal hij ook zelf zorg moeten dragen voor de verspreiding en de promotie van zijn werk, of op zoek moeten naar een nieuwe partner. Wat Lil’ Kleine kan helpen is zijn grote populariteit op sociale media: de rapper kan zijn muziek zelf onder de aandacht brengen van alleen al 1,6 miljoen volgers op Instagram. Ook op Spotify is de rapper onverminderd een luistercijferkanon: zijn liedjes worden maandelijks meer dan 2,7 miljoen keer gestreamd.

Sony is niet de enige zakenpartner die breekt met Lil’ Kleine. Toen vorige week gewelddadige beelden opdoken waarin het ernaar uitziet dat Jorik Scholten, de echte naam van Lil’ Kleine, zijn vriendin Jaimie Vaes mishandelt, liet platenmaatschappij Top Notch, die in januari nog zijn album Ibiza Stories uitbracht, weten het werk van de rapper niet meer te promoten op de eigen kanalen, en dus ook de sociale media. Dat was een opmerkelijke stap omdat Top Notch het album, dat gaat over een vorig vermeend geweldsincident tussen Lil’ Kleine en Jaimie Vaes op het feesteiland Ibiza, nog enigszins provocerend had aangekondigd op sociale media met uitdagende selfies van de rapper en de labelbazen.

Toen de beelden van het geweldsincident in Amsterdam vorige week verspreid werden, twee dagen nadat Lil’ Kleine was veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur voor het schoppen van een man, maakte de radiozender FunX snel bekend niet langer muziek van de rapper te draaien. Streamingplatform Spotify kondigde aan Lil’ Kleine niet meer op te nemen in de redactionele afspeellijsten.

Zeldzaam

Internationaal gezien is het aantal voorbeelden van platenmaatschappijen die breken met artiesten zeldzaam. Vorig jaar bijvoorbeeld besloot platenmaatschappij Loma Vista het contract met de Amerikaanse rocker Marilyn Manson te beëindigen, omdat die de actrice Evan Rachel Wood ernstig zou hebben mishandeld. Het label besloot een rechtszaak niet af te wachten en alleen al vanwege de aantijgingen, en de daaropvolgende ophef in de media, de banden met de zanger te verbreken.

Platenmaatschappij RCA, onderdeel van Sony Music, brak in 2019 met de zanger R. Kelly, maar dat afscheid kwam zeer moeizaam tot stand. Kelly werd al vele jaren in verband gebracht met ernstig misbruik van jonge vrouwen en minderjarigen, maar de zanger bleef verbonden aan het label. Pas na het verschijnen van de onthullende documentaireserie Surviving R. Kelly in 2019 besloot moedermaatschappij Sony afstand te nemen van de artiest, overigens zonder verdere uitleg. De muziek van R. Kelly is nog wel volop beschikbaar op de streamingplatforms, net als die van Marilyn Manson.