Sony kijkt verlekkerd naar de beurswaarde van start-ups en presenteert nu zelf ook een auto

Topman Kenichiro Yoshida van Sony bij de presentatie van de Vision-S 02 in Las Vegas, Nevada. Beeld Alex Wong / Getty Images

Dat wil Sony ook wel en daarom presenteerde het op de Amerikaanse elektronicabeurs CES in Las Vegas de Vision-S 02, een rijdende auto vol met Sony-technologie.

Het Japanse technologieconcern is niet het enige met autodromen: Google ontwikkelde eerder een auto en ook Apple werkt al jaren aan een voertuig.

Sony is bovendien geen vreemde in de automotivewereld; het concern maakt al sensoren en camera’s voor voertuigen van andere merken. Met de nieuw opgerichte mobiliteitstak lijkt het techbedrijf nu serieus werk te willen maken van autonoom rijden. ‘Sony is goed gepositioneerd als creatief entertainmentbedrijf om mobiliteit opnieuw te definiëren’, citeerde Kenichiro de tekstschrijver die overduidelijk vaker zijn diensten verleent aan industrieconglomeraten met hippe aspiraties.

Nieuwe en bestaande markten

Of Sony werkelijk zelf auto’s wil gaan bouwen, of dat het vooral een toeleverancier van technologie wil worden, laat de onderneming in het midden. Het concern heeft eerder, met de Playstation, bewezen dat het nieuwe markten kan veroveren. Maar dat het zich ook in bestaande markten kan wurmen, zoals met de productie van fotocamera’s, waar het zich na jaren een positie heeft verworven tussen merken als Canon en Nikon.

Toch is de automarkt een lastige. Decennialang verdwenen daar alleen maar merken, zonder dat er een serieuze nieuwkomer voor in de plaats kwam. Dit is alleen Tesla gelukt en het merk deed er bijna twee decennia over om tot een jaarproductie van een miljoen auto’s te komen. Hiermee is Tesla nog altijd een kleintje vergeleken met Toyota en Volkswagen, die onder normale omstandigheden (zonder covid) tien miljoen auto’s bouwen.

Grootse mislukkingen zijn er ook onder nieuwkomers, zoals Dyson, dat na een paar jaar de handdoek in de ring gooide en de ontwikkeling van een eigen e-auto staakte. De stofzuigerfabrikant leek goede kaarten te hebben, omdat het veel ervaring heeft met de bouw van efficiënte elektromotoren en accu’s. Toch lukte het oprichter James Dyson niet tot een succesvol bedrijfsmodel te komen.

Of consumenten over een paar jaar een Sony-auto kunnen kopen, is nog onzeker. Beleggers stromen in elk geval nog niet massaal toe: de koers van het concern maakte de afgelopen dagen een klein sprongetje.