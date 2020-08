Sonia Gandhi blijft ondanks kritiek aan als leider grootste Indiase oppositiepartij

Congrespartij-voorzitter Sonia Gandhi op een herdenkingsbijeenkomst voor haar vermoorde man Rajiv Ghandi. Beeld AP

Gandhi’s verzoek baarde in India groot opzien. De Nehru-Gandhi-dynastie leidt de centrumlinkse Congrespartij (Indian National Congress) sinds de onafhankelijkheid in 1947 en kopstukken als Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi en Rajiv Gandhi regeerden het land een flink deel van die tijd. Al wist de rechts-nationalistische Bharatiya Janata Party van premier Narendra Modi de partij sinds 2014 al tweemaal vernietigend te verslaan.

Sonia Gandhi (73), de van oorsprong Italiaanse weduwe van voormalig premier Rajiv Gandhi, bestuurt de partij als interim-voorzitter sinds haar zoon Rahul vorig jaar aftrad nadat hij de verkiezingen dramatisch verloor. Ze bood maandag aan op te stappen nadat partijprominenten in een brief beter leiderschap hadden geëist. Het werkcomité van de partij legde Gandhi’s verzoek enkele uren later unaniem naast zich neer.

Kritische brief

De 23 ondertekenaars van de brief aan Gandhi, allemaal leden van de top van de Congrespartij, stelden haar partijleiderschap ter discussie. Ze zijn ontevreden met de manier waarop Gandhi de electorale crisis aanpakt en eisten dat de familie Gandhi ofwel een proactievere rol ging spelen in de partij of zich volledig terugtrok. Ruim driehonderd regionale partijleiders zouden zich volgens ingewijden achter de brief hebben geschaard.

De Gandhi-fractie was maandag meteen in de tegenaanval gegaan. Ashok Gehlot, eerste minister van Rajasthan, betreurde op Twitter namens premiers van enkele (mede) door de Congrespartij geregeerde deelstaten de oproep van de dissidenten. Gandhi’s aanhangers hielden een steunbetuiging bij het partijhoofdkwartier in New Delhi.

De Congrespartij was onder leiding van vaders des vaderlands Mahatma Gandhi en Jawaharlal Nehru in de jaren twintig de grote motor achter de Indiase onafhankelijkheidsbeweging, en slaagde erin het land na de onafhankelijkheid van het Britse rijk in 1947 meer dan 54 jaar te regeren. Tegenwoordig bezet de partij nog maar 44 van de 543 zetels in het Indiase parlement en regeert zij in slechts twee deelstaten alleen.

Vermoord

Sonia Gandhi (geboren Maino) werd in 1946 geboren nabij het Italiaanse Vicenza. Ze trouwde in 1968 met Rajiv Gandhi, die ze tijdens haar studietijd in Cambridge had ontmoet. Hij was de kleinzoon van premier Jawaharlal Nehru, zoon van de later vermoorde premier Indira Gandhi en zelf toekomstig premier. Ze hield zich jarenlang buiten de Indiase politiek en weigerde in 1991 zelf het premierschap nadat Rajiv op zijn beurt was vermoord.

In 1998 liet ze zich door de partijbonzen toch tot leider van de Congrespartij uitroepen. Ze stond aan de basis van de progressieve alliantie UPA en twee door de Congrespartij geleide regeringen, in 2004 en 2009. In 2017 droeg ze het partijvoorzitterschap over aan Rahul. Na het verkiezingsdebacle van 2019 keerde ze terug als interim.