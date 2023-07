Sondag blijft langer Schiphol-topman tijdens zoektocht naar opvolger

Ruud Sondag verlengt zijn termijn als interim-directeur van Schiphol. Beeld Jiri Büller

De raad van commissarissen heeft Sondag verzocht langer aan te blijven, zo maakt de luchthaven maandag bekend in een persbericht. De zoektocht naar een nieuwe topman zou ‘vorderingen’ maken, maar niet genoeg om na deze zomer al een opvolger te presenteren. Sondag wil dat graag doen, omdat hij nog met veel verbeteringen op Schiphol bezig is en ‘het werk op Schiphol ook gewoon hartstikke leuk’ vindt.

Sondag volgde eind oktober Dick Benschop op, die was afgetreden na alle kritiek die er op hem en de luchthaven was ontstaan over de zomerdrukte. Ook het grote personeelstekort, onvrede bij het personeel en Schiphols problemen met de stikstofuitstoot erfde Sondag van Benschop. Sondag moest puinruimen

De voormalig ceo van Eneco keerde zich kort na zijn komst tegen de uitbesteding van het beveiligen, schoonmaken en bagagesjouwen aan externe bedrijven door de luchthaven. Hij schrapte een maximum aantal reizigers voor de afgelopen meivakantie, maar vroeg luchtvaartbedrijven wel te helpen op piekochtenden. De massale rijen bleven uit. ‘Tijdens de meivakantie was het voor reizigers en luchtvaartmaatschappijen alweer een stuk beter’, zegt Sondag in het persbericht. ‘Eén zwaluw maakt nog geen zomer, maar dat geeft wel vertrouwen.’

In een interview met de Volkskrant zei Sondag de eis van het kabinet, om te krimpen van 500 duizend naar 440 duizend vluchten per jaar, niet te accepteren. ‘Wij vinden zo’n getal, een maximumaantal vluchten, geen verfijnd instrument. Dat kunnen ook lawaaierige en vervuilende toestellen zijn’, zei Sondag. Wel zei hij tijdelijk naar 460 duizend vluchten per jaar te willen, om daarna met ‘stillere en schonere’ vliegtuigen verder te kunnen groeien. Daartegenover besloot Schiphol in april binnen twee jaar alle nachtvluchten te schrappen, om minder overlast voor omwonenden te creëren.

Voor Sondag zijn er de komende zeven maanden nog genoeg problemen op te lossen. ‘We pakken het achterstallig onderhoud aan, gekoppeld aan een nieuwe manier van werken’, zegt hij in de verklaring. ‘Op het gebied van arbeidsomstandigheden, milieu, leefomgeving en in onze infrastructuur en gebouwen. Dat zijn belangrijke onderwerpen waar ik graag nog langer aan meewerk.’