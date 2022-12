Laatst nam ik op verzoek een paar kinderfoto’s mee naar een gesprek met een therapeute en legde ze op tafel uit. Het was een serie, vlak na elkaar genomen, zwart-wit, halverwege de jaren zeventig. Op de eerste krijg ik een driewieler, op de tweede zit ik erop, meteen al helemaal bang, op de derde flikker ik ondersteboven en op de vierde lig ik onder dat driewielertje overdreven hard en dramatisch te blèren.

Verder heb ik geen kinderfoto’s, zei ik, alleen deze jank-serie.

Wat?, zei ze. Is dat wat je ziet? Zie je dan geen klein jongetje van hooguit tweeënhalf, dat is gevallen en nodig moet worden opgeraapt, getroost en bemoedigd?

Nee, zei ik. Totaal niet. Ik zie een rotkind, een watje, een aansteller. Ik zou hem wel een schopje willen geven, met de punt van de schoen, net onder de ribben, dan heeft-ie een reden om te janken. Ik zou – sta op! – willen roepen: fietsen jij. Je kunt toch wel op een driewieler blijven zitten? Die zijn verdomme gemaakt om er niet af te kunnen vallen!

Dat is niet goed, hoor, zei ze. Dat je zo denkt. Dat is echt niet goed. Denk je altijd zo over jezelf? Over het kind dat je bent geweest? Over je eigen tranen?

Soms, moest ik toegeven, vind ik het inderdaad wel jammer dat ik zo weinig jank. Met enige afgunst kan ik soms naar de lichte, luchtige waterlanders van anderen kijken – het lijkt me ontspannend om tussendoor even snel wat te kunnen laten biggelen; alsof je een borrel inschenkt, stel ik me voor van het effect. Maar ik kan er niks van. Geen klap.

Als ik weleens jank, eens in de tien jaar of zo, is het meteen weer gigantisch overdreven. Zoals de laatste keer, een jaar of vier geleden, toen ik tijdens een bruiloft in een katholieke kerk door alle wierook en rituelen aan mijn juist overleden vader moest denken en ik losbarstte in iets oudtestamentisch, ongepast hard en lang – ik moest in gedachten drie keer de opstelling van FC Emmen opdreunen om weer enigszins tot bedaren te komen.

Als je je eigen tranen haat, zei ze, gaat het ook niet lukken natuurlijk, huilen als een borrel. Dan komt het er niet van. Ze keek alsof het dom was dat ik dat zelf niet had begrepen, iets wat ze vaker doet, trouwens – ik moest me vergissen of ik zag een patroon.

Misschien had ze gelijk. Ik kon het allicht proberen – me via de foto’s door de tijd te laten zakken, terug naar de jaren zeventig, even mijn walging opzij zetten en het slappe kind onder zijn fietsje vandaan halen en de aansteltranen van zijn bolle wangen vegen.

Misschien hielp het als ik dan niet kneep, geen vetrolletjes tussen duim en wijsvinger ronddraaide, maar zachtjes stil maar tegen hem zei. Stil maar, wees gerust, vergiet je tranen niet. Later zit je erom verlegen.