‘Soms heb ik het gevoel dat ik woorden tekort kom voor mijn eigen werk’

In de vijftien jaar dat ze haar eigen modelabel runt, is Iris van Herpen uitgegroeid tot een van de meest vooruitstrevende en geprezen modeontwerpers ter wereld. Hoe heeft ze dat geflikt? En wat kunnen we nog meer van haar verwachten?

Vraag Iris van Herpen, die dit jaar haar 15-jarig jubileum als modeontwerper viert, wat ze in een brief aan haar 15 jaar jongere zelf zou schrijven, en het antwoord luidt:

‘Er zijn geen dingen waar ik heel veel spijt van heb. Ik heb mijn eigen pad gekozen en ben daarin best wel standvastig geweest. Dat maakt dat ik nu nog zo veel vrijheid heb in mijn werk. Ik zou mezelf in de brief bevestigen dat dat de juiste weg is om te volgen. Omdat ik natuurlijk in de verleiding ben geraakt om andere keuzes te maken, maar het uiteindelijk niet gedaan heb. Ik denk dat die onafhankelijkheid het beste bij me past.’

Daarmee schetst Van Herpen in zes zinnen de kern van haar wezen, en van haar werk. Vrijheid, standvastigheid, zelfverzekerdheid, overtuiging. Voeg daar nog oorspronkelijkheid, nieuwsgierigheid, perfectionisme en fingerspitzengefühl aan toe en het recept voor haar fenomenale succes is compleet.

Fenomenaal ja, dat staat er echt. Want al is het misschien appels met peren vergelijken, en is de vraag hoe je succes meet een lastige: de meest gevierde, geroemde, geprezen, vooruitstrevende en veelzijdige Nederlandse modeontwerper is zonder twijfel Iris van Herpen. De vrouw uit Wamel die bekend werd door haar monumentale en tegelijkertijd ijle ontwerpen die de zwaartekracht tarten. Jurken die gemaakt lijken te zijn van waterdruppels, veren of botjes en zowel futuristisch als organisch ogen. Jurken die worden gedragen door wereldsterren en royals, die worden tentoongesteld in prestigieuze musea. Daarbij ontwerpt Van Herpen ook nog voor internationale balletgezelschappen, en maakte ze een uitstapje naar architectuur. Is Van Herpen daarmee de meest beroemde Nederlandse ontwerper? In de modescene: absoluut. Daarbuiten: volstrekt niet. Is Van Herpen dan wel de meest gedragen ontwerper van Nederland? Geen sprake van, en dat wil ze graag zo houden. Waarover straks meer.

Van Herpen ontvangt de pers op stand, in een statige zijstraat van de Boulevard Saint-Germain in Parijs. In verband met de show die ze geeft tijdens de Parijse coutureweek is ze neergestreken in het Atelier Néerlandais, een deftig en royaal herenhuis van de Nederlandse ambassade, bedoeld om de Nederlandse cultuur te ondersteunen. Van Herpen deed daar de modellencasting en de doorpas voorafgaand aan haar coutureshow. Een dag na het spektakel, dat in Montmartre plaatsvond, zijn haar ontwerpen er op etalagepoppen van dichtbij te bekijken.

De ontwerpster zelf, die geruisloos binnen is komen wandelen, is minstens zo lang en rank als de roerloze mannequins. Ze oogt plaats- en tijdloos in een zwarte kimono met een geborduurde kraanvogel erop (‘niet zelf gemaakt, ik verzamel vintage exemplaren’) en zwarte hooggehakte rijglaarsjes. Met het lange golvende haar en smalle gezicht doet ze denken aan een Modigliani-muze met Botticelli-lokken. ‘Kijk’, wijst ze terwijl ze tussen de gezichtsloze paspoppen door cirkelt, ‘dit is 3D-geprint, dat is bananenblad en daar zie je gedrapeerde organza. En deze versiering is helemaal opgebouwd uit staande repen stof.’ En dan, als de verslaggever met de neus op de pietepeuterige steekjes een paar keer paf heeft gestaan, en dat met een aantal welgemeende oehs en aahs heeft geuit: ‘Er zit héél veel werk in, in deze collectie.’

Als je deze collectie aan een blinde zou moeten omschrijven, hoe zou je dat doen?

Na diep nadenken: ‘Ik denk als een mooie mix van organische structuren met een futuristische tint, die een samenwerking aangaan met het lichaam. Zoiets? Omschrijven is lastig. Soms heb ik het gevoel dat ik woorden tekort kom voor mijn eigen werk. Er zit veel transparantie is, veel gelaagdheid, veel beweging. Daarom is zo’n show zo mooi, omdat je de kleding dan in beweging ziet. Mijn achtergrond in dans blijft daar toch heel invloedrijk in. De stukken lijken te dansen op het lichaam. Op een lichte, bijna gewichtsloze manier.’

Het viel me op dat je gisteren, voor het eerst als ik me niet vergis, wat vollere modellen in je show had. Is dat een bewuste keuze?

‘Jazeker. We hebben echt ons best gedaan een betere, inclusievere cast samen te stellen. Dat is moeilijk in de coutureweek. Het is gebruikelijker om met standaard modellenmaten te werken, dan weet je zeker dat het past. Onze looks duren lang om te maken, en stap één is het bepalen van de maat. Omdat je modellen niet zo lang van tevoren kunt boeken hebben we maten en afmetingen bedacht. Toen de jurken eenmaal af waren en de show naderde, gingen we op zoek naar modellen die erin pasten. Die vonden we helaas niet in Parijs, ze moesten van elders komen.’

Je zou denken dat jouw feeërieke kleding vooral geschikt is voor ranke types, maar het werkt wonderwel op vollere lichamen.

‘Dat weten wij zelf natuurlijk al veel langer, want onze klanten hebben nooit modellenlichamen. Het leek me goed om nu ook eens in de show te laten zien dat de kleding ook mooi staat op curvy vrouwen. Ik vind het vaak zelfs mooier op een lichaam met rondingen, omdat je daarop de beweging beter ziet. Maar last minute casten van modellen blijft lastig. Ik hoop dat er hier in Parijs een goeie groep van curvy modellen beschikbaar komt.’

Shows van Van Herpen zijn vaak adembenemende happenings. Twee keer vrij letterlijk: in 2017 werd haar show begeleid door muzikanten die met zuurstofflessen liggend in waterbassins speelden en zongen, in 2014 werden modellen vacuüm gezogen in levensgrote plastic zakken, en moesten ze ademen door slangetjes – een project van Van Herpen en de kunstenaar Lawrence Malstaf.

Iris van Herpen Beeld Robin de Puy, make-up en haar: Jan Fuite

Ook andere shows waren verre van gebruikelijk. In 2013 toonde ze voor haar collectie Voltage in samenwerking met de Nieuw-Zeelandse kunstenaar Carlos van Camp een model dat onder stroom stond, in 2015 werd de jurk van actrice Gwendoline Christie die op de catwalk lag afgemaakt door robots. Toen er tijdens de lockdowns geen shows mogelijk waren, maakte ze een film waarin een model, gekleed in een hemelsblauwe creatie, uit een vliegtuig sprong en een vrije val maakte. Voor Van Herpen is de sky niet the limit, maar het beginpunt.

Op de uitnodiging voor deze show werd een samenwerking met Microsoft aangekondigd. Het kan aan mij liggen, maar die is me totaal ontgaan. Hoe zit dat?

‘Dat kan kloppen, want van de samenwerking met Microsoft was er tijdens de show helaas geen sprake. We hebben er lang aan gewerkt, er zou behalve de analoge show ook een virtualreality-show zijn, maar twee hoofdpersonen kregen twee dagen voor de show covid. En zonder die twee kregen we het absoluut niet voor elkaar. De bedoeling was dat de gasten een transparante bril op zouden zetten waarmee je alles ziet wat je normaal ziet én een extra laag content. We hadden verschillende looks en performances van de modellen digitaal opgenomen. Zo zouden alle fysieke looks ook digitale tweelingzussen krijgen, met dezelfde kleding gebaseerd op dezelfde structuren, maar vrijer, omdat ze niet vastzitten aan de fysieke begrenzing van beweging. Langzaam zouden de analoge modellen verdwijnen en overgaan in de digitale show.’

Wat wilde je daarmee vertellen?

‘Hyperrealiteit was een onderdeel van de inspiratie. En met hyperrealiteit bedoel ik dat we naar een punt toegaan waarop het onduidelijk wordt waar fysieke realiteit stopt en de digitale realiteit begint. Eigenlijk past dat heel goed bij mijn werk. Veel mensen vinden het nu al lastig om te geloven dat mijn looks echt zijn, en geen technische trucage. Ik vind dat een interessant speelveld. Er is nog veel te ontdekken.’

Hoe kom je als modeontwerper dan bij Microsoft terecht?

‘Microsoft had mij al voor de pandemie benaderd. In mijn werk zit veel innovatie qua technieken. De 3D-prints die we maken worden vooraf gevormd in de computer. Wij zijn daardoor al redelijk zichtbaar in de techscene. Veel mensen uit die wereld kijken naar ons voor inspiratie voor digitale looks. Microsoft dus ook. Nu er in de metaverse steeds meer vraag is naar virtuele kleding (voor avatars in games bijvoorbeeld, red.), zie je veel voorbeelden langskomen, maar die zijn vaak low res. Microsoft wilde graag verder, dus hebben we samen plannen gemaakt. Heel jammer dat het niet door kon gaan. Maar de content is er nog, misschien kunnen we er nog wat mee doen.’

Maar deze virtuele show hoorde bij deze collectie, die kun je niet weer laten zien bij een nieuwe show, toch?

‘Dat niet, maar wel in een museum. We werken op dit moment naar een expositie toe in het Musée des Arts Décoratifs in Parijs. Die stond gepland voor vorig jaar maar is door de pandemie twee jaar opgeschoven. Ik ben blij dat ik nog steeds in de selectie zit, veel andere voorgenomen tentoonstellingen zijn geschrapt. In die expositie willen we ook mixed reality brengen om mensen nog dichter bij het handwerk, de technieken, de samenwerkingen en de storytelling erachter te brengen. Zo kun je nog meer lagen tonen, iets wat je normaal niet in een museum ziet.’

Op het briefje dat op de stoelen van de showbezoekers lag, zag ik dat je ook een samenwerking bent aangegaan met ijsmerk Magnum. Nogal een onverwachte combinatie.

‘Dat project was gericht op duurzame materialen, in dit geval waren het de schillen van de cacaobonen die overblijven bij het maken van chocola. Ik heb samengewerkt met Maartje Dros en Eric Klarenbeek, een ontwerpersduo dat zich bezighoudt met ongebruikelijke materialen en technieken. Zij werken in Zaandam, gaan naar fabrieken toe en vragen wat ze voor organisch materiaal over hebben. Cacaoschillen dus. Ze hebben die gemalen, wat glucose eraan toegevoegd en daarmee 3D-geprint. Alle versieringen van de bruine look zijn zo gemaakt. De stof is een restpartij organza.’

Deze collectie heb je Meta Morphism genoemd, gebaseerd op de Latijnse verhalenbundel Metamorfosen van de Romeinse dichter Ovidius. Verre van futuristisch. Hoe kom je bij hem terecht?

‘Metamorfosen heb ik al een paar jaar geleden gelezen, met name omdat het boek qua concept zo aansluit bij mijn werk. Wat ik doe gaat immers ook over transformatie, het veranderen van het lichaam. Mijn nieuwe collectie gaat grotendeels over de toekomst: een soort post-humanisme. Met de fantasieën rondom de metaverse ontstaat er ook weer een hele nieuwe wereld waarin mensen hun eigen identiteit kunnen creëren. Je kunt digitaal een compleet ander persoon worden dan je fysiek bent. Wat gaan mensen doen met die kracht? De vraag wie we zijn, voorbij ons fysieke lichaam, is eigenlijk een eeuwenoud thema. Dat is voor mij de link geweest om opnieuw in Ovidius te duiken. Ik kwam in contact met Alessandro Barchiesi, een Italiaanse professor die gespecialiseerd is in Ovidius en meerdere boeken heeft geschreven over Metamorfosen. Met hem heb ik veel gesprekken gehad, ik heb hem echt bij de collectie betrokken.’

De vele kruisbestuivingen die ze aangaat, maken Van Herpens werk onnavolgbaar uniek, doorwrocht en origineel, maar hier en daar ook wat highbrow en ontoegankelijk. Maar denk vooral niet dat haar creaties alleen draaien om wetenschappelijke diepgang. Zoals het Parijse couture betaamt, hoort er ook een flinke dosis show en ouderwetse glamour bij. Van Herpens jurken worden al jarenlang gedragen door de groten der aarde. Aan de lichamen van Beyoncé en haar zus Solange, Jennifer Lopez, Björk, Lady Gaga, koningin Máxima en Cate Blanchett zijn ze te zien op rode lopers, op podia en in videoclips. Ook bij de shows van Van Herpen zitten er steevast sterren in de zaal.

Wereldsterren dragen je ontwerpen, je wordt uitgenodigd voor het prestigieuze Met Gala: hoe gaat zoiets in z’n werk?

‘We werken in Los Angeles met een showroom, The Residency Experience, die gefocust is op het kleden van beroemdheden. We benaderen ook zelf mensen, zoals Gabrielle Union, een Amerikaanse actrice die we voor het Met Gala van 2021 hebben gekleed, en de Canadese zangeres Grimes. We hadden de kans om een aantal beroemdheden uit te nodigen, we hadden een eigen kleine tafel.’

Fredrik Robertsson Beeld Getty Images

Maar is dat niet peperduur, een eigen tafel op het Met Gala?

‘Als modehuis kun je een eigen tafel kopen, maar wij hebben het samen met een partner gedaan, want het volledige bedrag is eh... heel veel. Te veel voor ons.’

Wie was die partner?

‘Onze partner was Fredrik Robertsson (hoofdredacteur van het Zweedse tijdschrift Boy, red.). Hij is wel bekend, maar niet zo bekend als de meeste gasten. Toen hij in mei van dit jaar in een creatie van mij over de rode loper van het Met Gala liep, werd hij aangezien voor acteur Jared Leto. Hij en mijn creatie hebben daardoor enorm veel aandacht gekregen. Zijn partner Johan Hellström (huiskapper van het Zweedse koningshuis, red.) is eigenaar van het haarmerk Björn Axén. Hij sponsort onze show en zijn team doet het haar van onze modellen. Fredrik is een van de weinige mannelijke coutureklanten, hij draagt veel van ons en van andere couturiers, hij ziet er altijd spectaculair uit. Dat is geen aandachttrekkerij, hij lééft het echt. Wij doen niet veel voor mannen, maar kleden wel een paar uitzonderlijke klanten met een eigen, genderonspecifieke stijl. Zo is er de Amerikaanse theaterproducent Jordan Roth, ook een toffe klant, die we voor het Met Gala van 2019 gekleed hebben in een grote cape, met daarop een print van een theaterzaal.’

Iris van Herpen Beeld Robin de Puy, make-up en haar: Jan Fuite

Gala’s, shows, pers te woord staan, beroemdheden kleden... je hebt je bord aardig vol. Heb je nog wel vrije tijd?

‘Ik balanceer het nu wel beter dan vroeger. Ik werk inderdaad veel, maar in vergelijking met de beginjaren is het veel minder. Ik neem nu vakanties, ik vier weekends. Ik ben daar beter in geworden, al heeft het me wel wat jaartjes gekost. De pandemie heeft ook geholpen. Ik werd gedwongen om vrije tijd op te nemen. Ik wandel iedere dag zo’n 2 à 2,5 uur, die gewoonte is tijdens de lockdowns ontstaan. Ik heb in die tijd ook een hond genomen, een flatcoated retriever met een beetje setter. Een mooi beest met veel energie. Mijn vriend Salvador is muzikant en werkt in hetzelfde gebouw als ik, Het Veem in de oude Amsterdamse Houthaven. We lopen iedere dag van huis naar de studio, tijdens de pauze doen we een rondje en ’s avonds wandelen we weer terug naar huis. We hebben geen auto, ik doe alles lopend. Ik zou nu niet meer anders willen: het zijn de momenten van qualitytime, om even te praten zonder afgeleid te worden.’

Als kind was Van Herpen al graag buiten. Haar ouders – moeder danslerares, vader voorlichter van het waterschap – vonden dat hun twee dochters en hun zoon heel goed op konden groeien zonder tv en computer. Het gezin woonde in het Gelderse dijkdorp Wamel, waar Iris de natuur in trok, haar moeder hielp met kleren naaien of speelde op de zolder van haar oma, die kostuums en hoeden verzamelde.

Heb je goede herinneringen aan Wamel?

‘Mijn jeugd daar doorbrengen was heerlijk, door de prachtige natuur, de ruimte, het vele buiten zijn. Ik heb een redelijk chille kindertijd gehad. Er was niet veel afleiding, wel veel aanmoediging op het vlak van kunst. Ik heb muziekles, dansles en tekenles gevolgd. Ik denk dat dat wel invloed had en heeft op mijn werk. Ik heb in Wamel een gevoel van vrijheid en veiligheid opgebouwd, wat belangrijk is voor kinderen. Ik weet natuurlijk niet hoe ik was geworden als ik in een drukke stad als Amsterdam was opgegroeid – misschien was ik exact hetzelfde geworden. Maar mijn intuïtie zegt dat het een hele goeie plek voor me was, Wamel.’

Je bent van huis uit een einzelgänger, nu werk je veel samen. Waar heb je dat geleerd? Tijdens je opleiding aan Artez in Arnhem?

‘Ik denk dat ik samenwerken niet eens daar heb geleerd. Op de academie was ik gericht op handwerken, mijn eigen drapeerprocessen. Ik was mijn eigen taal aan het ontdekken. Na een paar jaar ben ik buiten die eigen bubbel gaan denken en werken, en andere disciplines erbij gaan betrekken. Niet zozeer omdat dat voor mij een natuurlijk proces was, maar omdat het belangrijk was voor de ontwikkeling van mijn werk. De belangrijkste stap was denk ik het meedoen aan een project van Arcam, het centrum voor architectuur in Amsterdam, waarbij ontwerpers aan architecten werden gekoppeld. Ik werd gelinkt aan Benthem Crouwel (architectenbureau bekend van het Stedelijk Museum in Amsterdam en het centraal station van Rotterdam, red.) en zag hoe zij met 3D-printers hun maquettes maakten. Na onze samenwerking ben ik verder gegaan met 3D.’

Jurken uit de collecties van 2014 tot en met de najaarscollectie van 2022. Beeld Imaxtree

Je hebt stage gelopen bij textielkunstenaar Claudy Jongstra, die juist heel ambachtelijk te werk gaat. Wat is de belangrijkste les die je van haar hebt geleerd?

‘Wat ik mooi vind is hoe duurzaam ze werkt, elke stap van haar werk is daarvan doordrongen. Ze begint bij het materiaal, net als ik. Zo is de gebroken witte gedrapeerde jurk uit mijn laatste collectie gemaakt van bananenbladeren. Dat soort materialen hebben hun eigen textuur en dwingen hun eigen silhouetten af. De klassieke methode van sculpten, je handen vrij intuïtief door het materiaal laten leiden, dat is wat Claudy ook doet.’

En wat heb je geleerd tijdens je stage bij Alexander McQueen?

‘Bij McQueen verliep het ontwerpproces veel klassieker: daar begon je met het tekenen en de techniek, en werd het materiaal erbij gekozen. Claudy werkt precies andersom. Nu werk ik vaak gemixt, maar meestal beginnen we met het materiaal.’

Je werkt vaak samen met balletgezelschappen als The New York City Ballet en Opéra de Paris. Is dat voor een ontwerper met een dansachtergrond het fijnste wat er is?

‘Ja en nee. Het is absoluut inspirerend omdat ik zo veel bewondering heb voor die dansers, voor hun fysieke uitdaging. Het haalt me terug naar vroeger. Maar het is ook zoeken naar balans, omdat er veel praktische beperkingen bij komen kijken. Zo hebben veel dansers meer dan één kostuum nodig op toer, en alles moet gewassen kunnen worden. Verder moeten de kostuums de bewegingen niet in de weg zitten en er spectaculair uitzien van een afstand. Het ziet er op de bühne misschien gemakkelijk en vanzelfsprekend uit, maar balletkleding maken is soms moeilijker dan looks voor een show.’

Je bent dankzij deze opdrachten en je couture nog steeds helemaal eigen baas?

‘Ja, ik ben compleet onafhankelijk. Mijn klanten zorgen ervoor dat het atelier blijft draaien. Ik realiseer me dat het een vrij uitzonderlijke situatie is. Modehuizen zijn toch vaak afhankelijk van parfum of ready-to-wear, dat doen wij niet. Ik ben niet per se tegen parfum, maar prêt-a-porter past niet bij mijn wereldbeeld. We hebben het een paar seizoenen gemaakt na het winnen van de Andam Prijs in 2014 (een geldbedrag van 250.000 euro en een jaar lang begeleiding van François-Henri Pinault, de grote baas van modeconglomeraat Kering, red.). Toen heb ik geleerd dat het werken met een fabriek de keuze aan materialen beperkt. Als ik er achteraf naar kijk heeft die periode me wel veel geleerd. Het is het een onderdeel geweest van de professionalisering die ik heb doorgemaakt. Dus ook dat zou ik mezelf niet afraden, al hebben we onszelf daarna puur op couture gericht. Duurzaamheid is een nog belangrijker thema binnen mijn werk geworden. Het voelt voor mij absoluut niet juist om terug te gaan naar een systeem dat niet meer berekend is op de toekomst.’

Koningin Maxima. Beeld Getty Images

Het lijkt wel alsof, alle goede voornemens ten spijt, de modewereld weer terug is bij de verspilling en overdrijving van voor de pandemie. Merk jij dat ook?

‘Er worden op de meest verafgelegen plekken modeshows georganiseerd waarvoor klanten, modellen en journalisten moeten worden ingevlogen. Het is om droevig van te worden. Ik had het niet verwacht, ik dacht dat er echt verandering gaande was, dat de gesprekken en beloftes serieus waren. Het bewustzijn waar we naartoe gaan met onze planeet als we ons gedrag niet drastisch veranderen is er nog steeds niet. En dat is angstaanjagend.’

Word je daar verdrietig of strijdlustig van?

‘Allebei. Ik vind het heftig om onderdeel te zijn van zo’n vervuilende industrie, op zo’n grote schaal. Ik denk wel dat er op kleine schaal veel gebeurt, en zeker ook op de academies. Dat geeft me hoop. Het is bemoedigend om te zien hoe anders de mindset daar is: de nadruk ligt op materialen, de manieren van maken, kleine aantallen. Dat is ook zo goed aan couture: het is simpelweg maken wat mensen willen hebben. Ready-to-wear moet een manier vinden om dichter bij de klanten te komen. Een hoopvol concept daarin is de digitalisering van mode in de metaverse. Daardoor is het mogelijk dat merken hun collectie eerst digitaal uitbrengen en monitoren wat er populair is, wat mensen echt willen hebben. Nu wordt 40 tot 45 procent van alle geproduceerde kledingstukken nooit gedragen, het komt niet eens bij consumenten terecht. Als dat alleen al vermeden kan worden, is er al een groot probleem opgelost.’

Toppunt van duurzame couture is misschien wel je werk voor Naturalis in 2019, door marmeren friezen te ontwerpen die op vulkanisch gesteente en couturestoffen leken. Is zoiets ook voor herhaling vatbaar?

‘Jazeker, ik vond het bijzonder om op een volledig andere schaal te werken, en in een andere tijdsspanne – een gebouw gaat er heel lang staan, dus moet je tijdlozer denken. Het maakproces is totaal anders, en toch ook vergelijkbaar. Ik werk sowieso graag samen met architecten, ook bij mijn eigen werk. Het is inspirerend om uit je eigen kokervisie te stappen. Bij dit project vond ik het te gek om te kijken naar het archief van Naturalis, een tijdreis door de eeuwen heen, en dat als inspiratie voor de structuren van het gebouw. Natuur, architectuur en kennis van materialen kwamen mooi samen.’

Je benoemt het tijdelijke karakter van je textiele ontwerpen. Valt het je zwaar om afstand te doen van een stuk als je het verkoopt?

‘Inmiddels niet meer, vroeger heb ik er wel veel last van gehad. Met klanten heb ik persoonlijk contact, met musea ook, wat zij in bewaring hebben is nog wel toegankelijk. Het is onderdeel van een archief, en komt af en toe nog weleens in een expositie terecht. Voor de expo in het Musée des Arts Décoratifs gaan we ook klanten vragen om looks te lenen. Ik realiseer me eens te meer: iets niet meer zien wil niet zeggen dat het er niet meer is.’