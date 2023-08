Somalië schaamt zich voor ‘sprinter’ op Universiade na 100 meter in slakkengang en schorst voorzitter atletiekbond

De Somalische ‘sprinter’ Nasra Abukar Ali achteraan in het blauw.

In het Chinese Chengdu staat dinsdag in de derde heat van de 100 meter een Somalische ‘sprinter’ aan de start. Net als haar vijf tegenstanders maakt Nasra Abukar Ali zich klaar door in de startblokken plaats te nemen, geflankeerd door een atlete uit Brazilië en een uit Turkmenistan. Dat gaat al enigszins onwennig. Ali zakt als langzaamste in en lijkt bij haar concurrenten af te kijken hoe ze haar handen en voeten precies moet plaatsen.

Na het startschot valt ze pas echt op. Niet doordat ze meedoet om de winst, maar doordat ze al snel op een gigantische afstand wordt gezet. Ali komt over als een bus die traag optrekt bij groen licht. Als Gabriela Mourão over de finish komt, kan de regie rustig schakelen naar een close-up waarin de Braziliaanse haar winst viert met het slaan van twee kruisjes en vervolgens terug naar de baan waar Ali over de streep sjokt. Haar tijd is 21,81 seconden, ruim tien tellen trager dan Mourão en acht seconden langzamer dan de voorlaatste atlete.

Beelden van de race gaan snel de wereld over. Kijkers vragen zich af of Ali überhaupt ooit eerder een 100 meter heeft gelopen. Dat lijkt een vraag die Somalische officials moeten kunnen beantwoorden, maar ook die tasten aanvankelijk in het duister.

De Somalische minister van Jeugd en Sport Mohamed Barre Mohamud gelast daarop een onderzoek en komt tot een opvallende conclusie: Ali heeft geen enkele achtergrond als atleet. Laat staan als wat voor sporter dan ook. De Somalische universiteiten zeggen bovendien dat ze helemaal geen atleet naar China hebben afgevaardigd. Sterker nog: er bestaat niet eens een Somalische bond voor universiteitssport, aldus minister Mohamud.

Hoe Ali dan in Chengdu terecht is gekomen, is onduidelijk, maar Mohamud houdt de Somalische atletiekbond (die wel bestaat) verantwoordelijk. Voorzitter Khadija Aden Dahir van de bond wordt door hem geschorst. Mohamud zegt dat er sprake is van ‘machtsmisbruik, nepotisme en het bezoedelen van de naam van de natie op het internationale toneel’. Ali zou familie zijn van Dahir, al is onduidelijk welke familieband er dan zou zijn. Mohamud kondigt daarnaast aan ook juridische stappen te ondernemen tegen Dahir ‘en de personen die betrokken zijn bij de vervalsing van de Somalische Universitaire Sportbond’.

Hoewel Somalië zich schaamt voor het voorval, is de kans groot dat Ali zich dieper in het geheugen van de kijker nestelt dan wanneer ze gemiddeld had gepresteerd. Ali’s sprint kan worden toegevoegd aan het rijtje van Eric ‘the Eel’ Moussambani, een zwemmer uit Equatoriaal-Guinea die in 2000 op de Olympische Spelen spartelend de 100 meter vrije slag voltooide, de Engelse skispringer Eddie ‘the Eagle’ Edwards, en het Jamaicaanse bobsleeteam uit 1988. In tegenstelling tot Ali werden zij in hun land wel allemaal als held gezien.