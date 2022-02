Somalië blijft stuurloos na verlopen deadline voor benoeming nieuwe president

Een jongetje speelt in de buurt van een opgeblazen autowrak in de buurt van de Somalische hoofdstad Mogadishu. Beeld Farah Abdi Warsameh / AP

Terwijl inwoners van Somalië met de ergste droogte in de recente geschiedenis kampen, treedt terreurbeweging al-Shabaab de laatste maanden weer nadrukkelijk op de voorgrond met bomaanslagen en ander geweld. Op steun van hun politiek leiders hoeven de circa 15 miljoen Somaliërs amper te rekenen: uitgerekend nu vliegen politici elkaar in de haren over de vraag wie de nieuwe president wordt.

Sterker nog, de politici bakkeleien al een jaar lang, sinds het mandaat van het zittende staatshoofd, Mohamed Abdullahi Mohamed, in februari vorig jaar kwam te verlopen. De geplaagde bevolking kan weinig aan de situatie doen: Somaliërs mogen namelijk helemaal niet naar de stembus om een president te kiezen. Dit voorrecht is voorbehouden aan het selecte gezelschap van 329 parlementsleden, dat al evenmin via algemeen stemrecht wordt verkozen.

Deze vrijdag verloopt opnieuw een deadline voor de samenstelling van dit nieuwe parlement, dat de nieuwe president moet kiezen. Een dag voor het verstrijken van de deadline ontbreken nog ruim 100 afgevaardigden van diverse deelregio’s en districten voor de 275 zetels in het Somalische lagerhuis (de 54 zetels in het hogerhuis zijn inmiddels wel verdeeld).

Schizofrene toestand

‘De ongekozen politici zijn vooral bezig met elkaar, terwijl de bevolking probeert te overleven’, zo vat Samira Gaid, directeur van de in de Somalische hoofdstad Mogadishu gevestigde politieke denktank Hiraal Instituut, de schizofrene toestand in haar land telefonisch samen.

Het getrapte politieke systeem dat nu voor problemen zorgt, is een erfenis van de allesverwoestende burgeroorlog die in 1991 uitbrak in Somalië. Om iets van vrede te herstellen werd rond de eeuwwisseling besloten om het land om te vormen tot een federatie, waarin de rivaliserende bevolkingsgroepen recht kregen op een bepaald aantal afgevaardigden in het centrale parlement. Dat deze afgevaardigden niet rechtstreeks werden verkozen, maar in plaats daarvan door (mannelijke) clanoudsten werden aangewezen, had onder meer te maken met de veiligheidssituatie: die stond algemene verkiezingen, waarbij de bevolking in lange, kwetsbare rijen bij kieshokjes zou moeten gaan staan, in de weg.

Maar hoewel dit overlegmodel op dat moment hielp om een halt toe te roepen aan het allerergste, onderlinge bloedvergieten, bedreigt het nu het fragiele evenwicht in Somalië, zo betogen tal van Somalische experts, onder wie Gaid.

Zij legt uit: omdat clanleiders, deelstaatbestuurders, parlementariërs én presidentskandidaten gewend zijn geraakt aan het idee dat ze geen echt formeel rekenschap hoeven af te leggen aan de bevolking, richten ze zich vooral op hun onderlinge concurrentiestrijd.

Donorgelden

Volgens Gaid is de Somalische politiek verworden tot een ordinaire marktplaats, waar (aspirant-) parlementsleden elkaar met geld en geweld beconcurreren, en zij hun stemrecht voor het presidentschap bij opbod verkopen aan presidentskandidaten, die dikwijls bereid zijn om flinke sommen geld neer te leggen in ruil voor de benodigde steun. ‘Wie eenmaal president is, profiteert van de internationale erkenning die de toppositie met zich meebrengt’, zo verklaart Gaid, die er bovendien op wijst dat het presidentschap toegang geeft tot donorgelden, die het gros van de Somalische begroting vormen.

Dit gegeven verklaart ook deels waarom president Mohamed, wiens ambtstermijn een jaar geleden eigenlijk afliep, van geen wijken wil weten. Mohamed, een voormalige premier, slaagde er in 2017 in om president te worden door voldoende parlementsleden om te kopen. Tijdens een legendarisch geworden bijeenkomst, in een vliegtuighangar in Mogadishu, gingen er miljoenen dollars aan cash van hand tot hand. Een deel van het geld kwam, naar algemeen wordt aangenomen, uit Qatar, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten, landen die graag hun invloed willen uitbreiden in de strategisch gelegen Hoorn van Afrika.

Mohamed deinst niet terug voor repressie van zijn politieke tegenstanders of voor pogingen om de macht te centraliseren. Zo heeft hij in diverse deelstaten van Somalië geprobeerd om zijn eigen mensen neer te zetten. In sommige deelstaten, zoals het semi-autonome Puntland in het noorden en het in het zuiden gelegen Jubaland, verzetten lokale leiders zich tegen Mohamed, óók omdat zij vooral hun eigen posities willen beschermen. En zo komt het centrale, presidentiële ‘verkiezingsproces’ in Somalië in een impasse te zitten, hetgeen bepaald niet zonder gevaren is: afgelopen jaar zijn gewapende groepen van Mohamed en zijn tegenstanders al een paar keer vervaarlijk tegenover elkaar komen te staan in Mogadishu.

Al-Shahaab

Intussen maakt Al-Shabaab, de radicaal-islamitische strijdgroep die in delen van Somalië reeds de lakens uitdeelt, gebruik van de politieke chaos om haar eigen agenda te bevorderen. Al-Shabaab probeert zelfs om het politieke proces nog verder te frustreren: twee weken geleden blies een zelfmoordterrorist zich op naast een busje met gedelegeerden die in Mogadishu wilden meedoen met het gesoebat over het parlement en het presidentschap. Zes inzittenden kwamen om het leven.

De grootste tragiek, zegt Gaid, is dat de Somalische bevolking er ‘helemaal alleen voor komt te staan’. Behalve met de in zichzelf gekeerde politiek en de dreiging van al-Shabaab, kampen Somaliërs met de gevolgen van de droogte. Maar liefst de helft van de bevolking heeft volgens de Verenigde Naties humanitaire hulp nodig.

Een mogelijke doorbraak in het politieke systeem – de invoering van algemene verkiezingen, waarbij Somaliërs eindelijk naar de stembus mogen – is makkelijker gezegd dan gedaan, zo weet Gaid. Al-Shabaab dreigt dergelijke verkiezingen te verstoren, en bovendien zullen de niet door het volk verkozen politici eerst moeten besluiten om het volk een rechtstreekse stem te gunnen. ‘Wat we nodig hebben is politieke wil tot verandering, maar uitgerekend de politici profiteren van het bestaande systeem’, concludeert Gaid.