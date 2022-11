Solozeiler Henk de Velde wilde anderen laten zien wat buiten de gebaande paden mogelijk was

Zeezeiler Henk de Velde in 2011 op zijn trimaran in IJmuiden. Beeld Olaf Kraak

De grote man op laarzen die het podium beklom van een zaaltje in een stadje hoog in Siberië, en daar met luide stem Ketelbinkie begon te zingen, was Henk de Velde. Zijn zeiljacht lag ingevroren in de baai, bij min 46 graden. Er was geen vijandiger omgeving denkbaar voor een zeiler en zijn boot. Maar Henk had schik en stal de harten van de mensen die er woonden. Vrolijk hakte hij het ijs weg van het roer, en ’s avonds liet hij zijn vinger door de atlas gaan die hij van jongs af met zich meenam. Trots liet hij de lijnen zien die hij gevaren had over de wereldzeeën.

Solozeiler, levenskunstenaar en verhalenverteller Henk de Velde overleed donderdagavond niet op een boot, maar in een zorgcentrum in Lelystad waar hij een paar maanden eerder was opgenomen, vanwaar hij af en toe een hoopvol bericht stuurde over een operatie of een chemokuur: ‘zie er tegenop maar toch vol goede moed’. Hij werd 73 jaar.

Kajuit vol plannen

De laatste jaren woonde hij op zijn motorboot Solitario, die in de buurt lag van Kampen, zijn geboortegrond. Daar kon je hem aantreffen in een kajuit vol plannen. En dan vertelde hij over het Ketelmeer, waar hij graag en langdurig ankerde, alsof het de Stille Zuidzee was.

Henk de Velde werd geboren in IJsselmuiden en wilde daar zo snel mogelijk weg; als jongen spijbelde hij van school om in de haven van Rotterdam bootjes te kijken. Op zijn 15de mocht hij van zijn ouders naar zee, als matroos op een coaster, en op zijn 28ste haalde hij zijn kapiteinspapieren. Maar de grote vaart was hem te saai. In 1978 vertrokken hij en zijn vrouw Gini met de zelfgebouwde, spartaanse catamaran Orowa (Over rough water) voor een wereldreis van zeven jaar. Op Paaseiland wordt hun zoon Stefan geboren, later stapt Gini van boord. ‘Ik reis om thuis te komen’, had ze gezegd voor de kust van Nieuw Guinea. Henk niet.

Hij bleef varen, woonde her en der, en vatte het plan op om als snelste solo rond de wereld te zeilen. Dat maakte hem tot een van tv bekende avonturier. Het leidde ook bijna tot zijn dood. Uiteindelijk, in een derde poging, rondde hij de wereld non-stop in 119 dagen. Snel, maar niet snel genoeg voor het record.

Henk de Velde veroverde het leven met grote armgebaren, en zoals meer avonturiers vond hij het belangrijk om aan anderen te laten zien wat er allemaal mogelijk was buiten de gebaande paden. Alweer had hij een plan: met het stalen knikspantjacht Campina probeerde hij als eerste solo te zeilen door de Noordoostelijke Doorvaart. Omdat hij in Moermansk geen visum kreeg, wendde hij de steven om aan de andere kant van de wereld weer op te duiken, en van oost naar west boven Rusland door te zeilen. Maar het ijs was te dik. Hij liet zijn boot invriezen bij het stadje Tiksi (iets waar hij stiekem al zijn zinnen op had gezet) en beleefde er een geweldige winter. Niet lang na vertrek sloeg zijn boot lek, en werd hij door een ijsbreker gered uit de Laptev-zee.

‘Ik wil alleen nog maar de wereld rondzeilen en maanden blijven liggen op onbewoonde plaatsen’, zei hij bij terugkeer in IJmuiden, ‘ik heb niemand nodig op de wal.’ Dat was een misrekening. Anders dan van hem werd gedacht, en wat hij zelf ook uitdroeg, was hij geen eenzaat. Hij genoot van gezelschap, zeilde graag met anderen samen, kookte liefdevol voor het bezoek in zijn bevroren boot en was oppas-opa van zijn kleinzoons.

Reis zonder eind

Henk de Velde vertrok vaak maar kwam altijd weer terug, zelfs nadat hij zijn laatste grote avontuur The never ending voyage had gedoopt – een reis die hij in Siberië al had uitgestippeld. Op die reis wilde hij de totale vrijheid achterna, terug naar het onbewoonde Micronesië van zijn dromen. Onafhankelijk van sponsoren en levend van de wind. Het kwam hem op een vervelende uitzending van Pauw & Witteman te staan, waarin hem egoïsme werd verweten. Iets dat hij bij terugkeer wel zei te begrijpen, toen hij zijn zoon op de kade zag staan. ‘Mensen missen mij meer dan dat ik ze mis, maar dat hoeft geen reden te zijn ze achter te laten.’ Hij zei ook: ‘Het moeten is eraf.’

Hij kocht een motorboot en voer nog naar Spitsbergen en Galicië. Daarna bleef hij in de buurt van Kampen, in Ketelhaven of voor anker bij het IJsseloog, tot hij in februari ernstig ziek werd.

De man die bij een boekpresentatie in Amsterdam uit zijn hoofd het gedicht Ultra Mare van Slauerhoff voordroeg, alsof hij zelf deel uitmaakte van de laatste storm, was Henk de Velde. De romanticus die, anders dan veel anderen, werk maakte van zijn vrijheidsdrang. En hij bulderde:

Het laatste schip wordt weerloos voortgesmeten,

Het zwerk is ingezonken en aschgrauw.

Zal ik nu eindelijk, vergaan, vergeten,

Verlost zijn van verlangen en berouw?