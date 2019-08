Sogyal Rinpoche (1947-2019): de boeddhistische superster die van zijn voetstuk viel om seksueel misbruik

Sogyal werd in 1947 geboren (de datum is onbekend) in Tibet en vroeg in 1971 asiel aan in het Verenigd Koninkrijk. Na zijn studie godsdienstwetenschap in Cambridge ging hij in 1974 in Londen lesgeven, wat uiteindelijk resulteerde in de oprichting van de organisatie voor boeddhistisch onderwijs Rigpa. Deze telt inmiddels meer dan honderd centra in 23 landen. Leerlingen kunnen er terecht voor bijvoorbeeld meditatiesessies en cursussen.

Sogyal had ondertussen de boeddhistische eretitel van Rinpoche gekregen en werd een persoonlijk vriend van de dalai lama. Maar beschuldigingen van seksueel misbruik van zijn leerlingen bleven hem achtervolgen. In 1994 werd een rechtszaak van een vrouwelijke leerling nog voor een onbekend bedrag afgekocht, maar in 2017 barstte de bom: acht vertrouwelingen van Sogyal confronteerden hun leraar in een open brief met zijn wangedrag. Hij zou hen, en talloze anderen, fysiek, psychisch, emotioneel en seksueel misbruikt hebben, hen honderden keren hebben mishandeld, met blijvend letsel als gevolg, en er een ‘verkwistende, vraatzuchtige en genotzuchtige’ levensstijl op na houden.

‘Mijn goede vriend’

Een maand later stapte hij op als spiritueel directeur van Rigpa, en de dalai lama verklaarde dat ‘Sogyal Rinpoche, mijn goede vriend, zichzelf te schande heeft gemaakt’.

In een rapport dat een jaar later verscheen, werden de beschuldigingen grotendeels bevestigd, maar Sogyal had zich al teruggetrokken in Thailand. Daarvandaan verklaarde hij nog wel dat hij ‘nooit tegenover mensen had gehandeld om er zelf beter van te worden of om kwaad te doen’.

Sogyal leed al enkele jaren aan kanker en is uiteindelijk gestorven aan een longembolie.