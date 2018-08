Softwareproblemen bij medicijnengroothandel: honderden patiënten gedupeerd

Foto ANP

Bestellingen van apotheken en ziekenhuizen zijn niet doorgekomen of komen pas na weken aan, en soms in verkeerde hoeveelheden. Tien procent van de Nederlandse ziekenhuizen en apotheken koopt in bij Pluripharm uit Alkmaar, met name in de noordelijke provincies van het land, van Noord-Holland tot Drenthe.

Stressvolle momenten

Honderden patiënten die de afgelopen weken hun medicatie kwamen ophalen, kregen nul op het rekest. De vertraging levert stressvolle momenten op voor onder anderen epilepsie- en diabetespatiënten, vooral degenen die op vakantie gaan. Maar ook voor de apotheken en ziekenhuizen, die voor patiënten die niet lang zonder medicatie kunnen moeten aankloppen bij andere groothandelaren.

De groothandel is overgestapt op een nieuw sofware-systeem, JD Edwards van Oracle. Directeur Jan Dirk Jansen zei zaterdag op de NOS-radio dat het systeem uitgebreid is getest. ‘Maar helaas blijken er toch fouten in te zitten.’ Hij verwacht dat de problemen aan het eind van de week zijn opgelost.