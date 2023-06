Sofia Sapega, die met haar vriend in Belarus uit het vliegtuig werd gesleurd, krijgt gratie

Sofia Sapega (links) en haar toenmalige vriend Roman Pratasevitsj werden in 2021 in Minsk uit het vliegtuig gesleurd. Beeld AFP

Voor zijn arrestatie was Pratasevitsj betrokken bij massale demonstraties tegen de Belarussische dictator Loekasjenko. Vanuit het buitenland beheerde hij het Telegram-kanaal Nexta, de belangrijkste bron van informatie over de protesten en politiegeweld. Na zijn arrestatie werkte hij mee aan propaganda voor de Belarussische autoriteiten.

Pratasevitsj, die was veroordeeld tot acht jaar strafkolonie, kreeg vorige maand gratie, en nu is dus ook zijn ex-vriendin aan de beurt. Woensdag werd Sapega overgedragen aan een Russische delegatie die werd geleid door Oleg Kosemjako, de gouverneur van Kraj Primorje, en provincie in het verre oosten van Rusland.

‘Onze medeburger Sofia Sapega heeft een unieke kans gekregen om haar leven overnieuw te beginnen’, liet Kosemjako weten via Telegram. In een video is te zien hoe Sapego hem begroet als ze de gevangenis uitloopt. Hierop bedankt zij Loekasjenko ‘voor dit cadeau, niet alleen voor mij, maar voor mijn hele familie. Voor deze tweede kans.’

Vorig jaar werd Sapega, een rechtenstudent uit Rusland die zich volgens haar familie helemaal niet bemoeide met politiek, nog door een Belarussische rechtbank schuldig bevonden aan haatzaaien: ze zou hebben meegewerkt aan een Telegramkanaal dat gegevens verspreid van Belarussische ambtenaren die meewerken aan martelingen en vervolgingen door de autoriteiten.

Sapega kreeg zes jaar cel. Pratasevitsj zei hierop in een blogpost dat ze haar verdiende straf heeft gekregen. Hij onthulde toen ook dat ze helemaal geen stelletje waren, en dat hij inmiddels met iemand anders is getrouwd.

Vakantie in Griekenland

Terwijl de twee in 2021 nog als stelletje in het vliegtuig zaten. Ze waren op vakantie geweest in Griekenland, en keerden terug naar Litouwen, waar Pratasevitsj in ballingschap leefde. Toen het toestel boven Belarus vloog, dwongen de luchtvaartautoriteiten van Minsk het Ryaniair-toestel met een valse bommelding om te landen, onder begeleiding van een gevechtsvliegtuig. ‘Doe dit niet, ze gaan me vermoorden’, Pratasevitsj nog.

Er wachtte hem echter geen executie, zoals hij vreesde. Wel verschenen er kort na zijn arrestatie beelden waarop te zien was dat zijn gezicht was toegetakeld. In een pijnlijke vertoning bekende Pratasevitsj zijn ‘misdaden’ en prees hij dictator Loekasjenko, zoals hij ook bij latere interviews en persconferenties deed.

Hij was veroordeeld voor acht jaar strafkolonie, maar werd vorige maand vrijgelaten. Dat betekent echter niet dat Pratasevitsj, die een Belarussisch paspoort heeft, daadwerkelijk vrij is. Hij blijft hoogstwaarschijnlijk onder scherp toezicht staat van de autoriteiten.