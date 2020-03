Soedanese premier Hamdok heeft bomaanslag overleefd

Reddingswerkers en beveiligers in Khartoem bij beschadigde auto’s na de aanslag op premier Hamdok. Beeld AFP

Ooggetuigen spreken van een aanval met een explosief gericht tegen het autokonvooi van Hamdok, die onderweg zou zijn geweest naar zijn kantoor in het centrum van Khartoem. Op sociale media zijn beelden verschenen van enkele zwaar beschadigde auto’s. De aanslag is niet direct opgeëist.

Soedan verkeert in een fragiele politieke situatie sinds in augustus vorig jaar een overgangsregering van burgers en militairen werd gevormd, met Hamdok als premier. De militair-civiele machtsdeling volgde op de afzetting van president Omar al-Bashir, die 30 jaar lang met harde hand had geregeerd. Bashir is in april afgezet door zijn eigen veiligheidstroepen, na maandenlange volksprotesten.

De huidige machtsdeling tussen de burgerbestuurders zoals Hamdok (een econoom die voor de VN heeft gewerkt) en de militairen (die dienden onder de afgezette Bashir) verloopt stroef. Op de achtergrond zijn er ook nog groepen die zich buitenspel gezet voelen sinds vorig jaar, zoals islamisten en de gevreesde geheime dienst. In januari kwam het in Khartoem tot schietpartijen tussen leden van deze dienst en een paramilitaire groepering waarvan de leider deel uitmaakt van Soedans huidige bestuur.

Binnen Soedans bestuur lijkt voorts onenigheid te bestaan over de vraag of ex-president Bashir moet worden uitgeleverd aan het Internationaal Strafhof in Den Haag. Bashir is daar aangeklaagd wegens genocide in de Soedanese regio Darfur. Ook een aantal voormalige medewerkers van Bashir is aangeklaagd.