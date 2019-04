Soedanese leger arresteert president Bashir en neemt de macht twee jaar over

Soedanezen vieren in Khartoem de arrestatie van Omar al-Bashir na zijn dertigjarige bewind. Beeld AP

De minister zei dat het leger met de staatsgreep het regime van Bashir wil ‘uitschakelen’. De president zou op een veilige locatie onder huisarrest zijn geplaatst. De staatsgreep volgt op dagen van protesten van demonstranten tegen het bewind van Bashir.

De 75-jarige Ibn Auf zei dat de grondwet voorlopig buiten werking is gesteld. Verder geldt drie maanden lang de noodtoestand. Hij wordt samen met de voormalige legerleider Emad al-Din Adawi genoemd als mogelijke opvolger van Bashir. Adawi zou de steun hebben van sommige buurlanden van Soedan, zoals Egypte, die gekant waren tegen de islamitische signatuur van Bashirs jarenlange bewind.

Sommige protestleiders reageerden afwijzend op de machtsovername. Awad Abdel-Bayen, een vooraanstaande leider van de Soedanese Communistische Partij, zei dat het Bashir-bewind met de coup ‘een nieuw leven’ heeft gekregen. Hij gelooft niet dat de legertop zal aansturen op grote hervormingen. Op social media riepen activisten op om ‘nee te zeggen tegen militair bestuur’.

Uren voor Ibn Auf zijn verklaring aflegde, hadden militairen posities ingenomen met pantserwagens en tanks op belangrijke wegen en bruggen in de hoofdstad, na berichten dat de legertop Bashir opzij had geschoven. ‘Het leger zal op korte termijn met een belangrijke verklaring komen’, kregen de Soedanezen op de staatstelevisie te horen. ‘Wees er klaar voor.’ Vervolgens was op de staatstelevisie en de radio patriottische muziek te horen. Ook toen in het verleden het leger de macht greep, was dit het geval.

Minister van Defensie Ahmed Awad Ibn Auf maakt op tv bekend dat president Bashir is afgezet. Beeld AFP

Economische crisis

Tienduizenden demonstranten trokken volgens ooggetuigen in de ochtend door het centrum van Khartoem, op weg naar het presidentiële paleis. Ook verzamelden betogers, die al maanden aandringen op het vertrek van al-Bashir, zich bij het ministerie van Defensie. Bij dit gebouw namen militairen eveneens posities in. Voor het departement houden betogers al dagen een sit-in. ‘Wij hebben gewonnen’, riepen demonstranten na berichten dat een staatsgreep gaande zou zijn in de hoofdstad.

Bashir regeerde dertig jaar over Soedan. Hij greep in 1989 de macht tijdens een staatsgreep. De roep om zijn vertrek escaleerde in het weekeinde toen duizenden demonstranten het ministerie van Defensie het centrale punt van hun protest maakten. Zij weigerden te vertrekken zolang Bashir niet afstand deed van de macht.

Op dinsdag kwam het tot een treffen tussen soldaten die de demonstranten probeerden te beschermen en veiligheidspersoneel dat wilde dat ze vertrokken. Er vielen zeker elf doden bij de confrontatie, meldde het ministerie van Informatie. Sinds december is het onrustig in Soedan, nadat de regering de prijs van brood probeerde te verhogen. Door de economische crisis, is er ook een tekort aan onder andere benzine.

Betogers roepen om het vertrek van president al-Bashir bij een demonstratie in de hoofdstad Khartoem. Beeld Reuters

