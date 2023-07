Soedanese junta weigert vredesbesprekingen bij te wonen, gevechten gaan onverminderd door

De Soedanese hoofdstad Khartoem na een bombardement. Beeld REUTERS

In Soedan woedt al bijna drie maanden een bloedige strijd tussen het Soedanese leger en de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF). Bij de strijd zijn duizenden mensen gedood, miljoenen raakten al ontheemd. Om een einde aan de gevechten te maken, nodigde het Oost-Afrikaanse regionale blok IGAD de twee generaals op maandag uit voor een vredesbijeenkomst. Generaal Burhan, die het Soedanese leger aanstuurt, weigerde echter aan de gesprekken deel te nemen en beschuldigde Kenia, dat de gesprekken leidt, ervan de RSF te steunen.

Nadat eerdere vredesbesprekingen geleid door Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten op zo goed als niets uitliepen, probeert IGAD nu het voortouw te nemen en de twee strijdende partijen opnieuw om tafel te krijgen. Op 16 juni wees het Oost-Afrikaanse blok de Keniaanse president William Ruto aan als de voorzitter van een speciale vredesdelegatie, tot woede van de Soedanese generaal Burhan. Afgevaardigden van zijn regering riepen toen al op om de Keniaanse president William Ruto te vervangen als voorzitter, ‘vanwege zijn partijdigheid’.

Begin juni ontving de Keniaanse overheid Yusuf Ezzat, een van de vertegenwoordigers van RSF-generaal Hemedti. Dat bezoek werd door sommigen gezien als erkenning voor de RSF als diplomatieke mogendheid, en was daardoor een trap tegen het zere been van generaal Burhan. Burhan stelt dat ‘Kenia onderdak biedt’ aan kopstukken van de RSF. In een verklaring liet zijn regering weten dat zij ook aan het ‘gedrag en verklaringen van hooggeplaatste Keniaanse functionarissen’ kunnen aflezen dat Kenia de kant van de RSF heeft gekozen.

De RSF stuurde maandag wel een politiek adviseur naar Addis Abeba. Dat Burhan niet over vrede wil praten, getuigt volgens de paramilitairen van ‘onverantwoord gedrag’. Ook de afgevaardigden uit Kenia, Zuid-Soedan, Djibouti en Ethiopië – de landen die de besprekingen leiden – reageerden teleurgesteld op de afwezigheid van Burhan. De bijeenkomst ging desondanks wel door: de IGAD-landen onderzoeken of de East Africa Standby Force van de Afrikaanse Unie ingezet kan worden. Die militaire eenheid, die normaliter alleen wordt ingezet bij het waarnemen van verkiezingen, kan mogelijk worden ingezet om humanitaire toegang te garanderen en burgers te beschermen.

Burhan en zijn bondgenoten mogen dan kritisch zijn op ‘inmenging van buitenaf’, in de praktijk onderhoudt zowel het Soedanese leger als de RSF nauwe banden met internationale mogendheden. Zo geniet de RSF steun van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) – veel van het materieel dat de militairen gebruiken komt volgens onderzoek uit Dubai. Op zijn beurt kan Burhan weer rekenen op steun van de Egyptische overheid. Toch kent die Egyptische steun grenzen, aangezien Egypte sterk afhankelijk is van investeringen uit de VAE.

Standrechtelijke executies

Hoe die externe steun zich naar het strijdtoneel vertaalt, is lastig te zeggen. Grote delen van het land zijn door de nog altijd hevige gevechten onbereikbaar voor journalisten en mensenrechtenactivisten. Slechts mondjesmaat komt informatie naar buiten over wat er zich bijvoorbeeld in Darfur voltrekt. Dinsdagochtend publiceerde Human Rights Watch een uitgebreid bericht over mogelijke oorlogsmisdaden in het westen van die regio, waar de RSF en geallieerde Arabische milities in mei tientallen burgers vermoord zouden hebben, onder meer door standrechtelijke executies. De mensenrechtenorganisatie roept het Internationaal Strafhof op om de aanval op het dorp Misterei verder te onderzoeken.

Ook in andere delen van het land melden Soedanezen veldslagen en luchtaanvallen. In hoofdstad Khartoem zijn meerdere woonhuizen geraakt door raketten. Bij een bombardement in Omdurman, een stad die tegen Khartoem aanligt, zijn op zondag ten minste 22 burgers om het leven gekomen. Het is onduidelijk wie de raketaanval heeft uitgevoerd – beide partijen wijzen elkaar aan als schuldige. Ook in El-Obeid, een grote stad 350 kilometer ten zuiden van Khartoem, wordt volgens ooggetuigen gevochten.

Na de aanval op de woonwijk in Omdurman stelde secretaris-generaal van de VN, António Guterres, dat Soedan aan de vooravond van een ‘grootschalige burgeroorlog’ staat, die de hele regio zou kunnen destabiliseren. ‘Er is een totale minachting voor humanitaire en mensenrechtenwetgeving die gevaarlijk en verontrustend is,’ zei Guterres. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie zijn bijna 3 miljoen mensen door de gevechten in Soedan ontheemd geraakt. Bijna 700.000 van hen zijn naar buurlanden gevlucht.