Soedan blokkeert toegang tot sociale media om demonstranten dwars te zitten

Soedanesen demonstreren tegen de regering in de straten van Khartoum. Beeld REUTERS

Vrijwel dagelijks zijn er demonstraties in Khartoum en andere steden tegen het dertigjarig bewind van Bashir. Hoewel ze nog betrekkelijk klein zijn – enkele honderden, soms duizenden mensen in een land van 40 miljoen inwoners – is het bijzonder hoelang het protest standhoudt.

In 2013 gooide het bewind nog het gehele internet plat toen er demonstraties tegen Bashir waren. Inmiddels lijkt het bewind geraffineerder online censuur te kunnen toepassen. ‘Online media zijn de laatste jaren relatief ongemoeid gelaten’, aldus Mai Truong van de Amerikaanse democratiewaakhond Freedom House. ‘De autoriteiten beginnen nu pas het voorbeeld van andere autoritaire regimes te volgen.’

Uit gegevens van de ngo Netblocks, die opkomt voor digitale rechten, blijkt dat ‘uitgebreid internetcensuur’ wordt toegepast in Soedan. Ze gebruiken daarvoor gegevens die duizenden vrijwilligers inzamelen. Telecombedrijf Zain liet inderdaad bij monde van directeur Bader al-Kharafi aan Reuters weten dat ‘sommige websites geblokkeerd kunnen zijn wegens technische redenen die buiten het bereik van het bedrijf liggen’.

Met een VPN-verbinding (virtual private network) kunnen gebruikers hun internetgedrag afschermen voor meekijkers en zo de censuur die toegang tot sites blokkeert omzeilen. Het is een techniek die in autoritaire landen als China ook wordt gebruikt.