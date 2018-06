Sociëteit Sexyland winnaar Over Hoop Prijs 2017: ‘Stoppen was makkelijker, maar er bleek nog zo veel behoefte aan deze plek’

‘Van binnen is het gewoon een houten schuur’, zegt Aukje Dekker (35). ‘Het gaat om de intentie’, vult Arthur van Beek (38) aan. De kunstenaars zitten aan een picknicktafel naast, inderdaad, een zwartgeverfde schuur aan de Amsterdamse NDSM-werf in Noord. Sexyland, staat er in grote lichtgevende letters op. Dat kan van alles zijn, en dat is precies die ‘intentie’.

Van Beek en Dekker veranderden deze schuur in een van de spannendste plekken van de stad. De conceptuele club, die elke avond een andere eigenaar heeft, wint de eerste Over Hoop Prijs, een nieuwe prijs die maatschappelijke en culturele initiatieven beloont (zie kader). Door de estafette van eigenaars vinden hier de meest uiteenlopende feesten, lezingen, modeshows en concerten plaats. Een avond vol kunst van ex-daklozen kan worden gevolgd door een pingpongtoernooi, een kickboksgala voor kinderen door een trouwerij.

Zweetfeest. Foto Sociëteit Sexyland

Elk evenement is openbaar. De capaciteit is ‘tweehonderd mensen volgens de brandweer, maar er passen er vierhonderd in’, legt Dekker uit. Soms is er bijna niemand. ‘Stond de bekende New Yorkse rapper A$AP TyY hier met twintig tieners en zijn crew op een ingestort podium!’, vertelt Van Beek.

Voor de oprichters is een volle zaal geen must, al is het prettig voor de baromzet, waarop Sexyland naast subsidie en lidmaatschappen vooral draait. 'Een avond mag mislukken’, vertellen ze.

Sexy schuur De schuur aan de NDSM-werf was tot begin 2016 het ontmoetingscentrum van voormalige scheepsbouwmedewerkers van de Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij. De naam 'Sexyland' leenden de oprichters van een failliete Amsterdamse seksshop die ze eerder als locatie op het oog hadden. ‘Die naam is blijven plakken’, zegt Van Beek. Soms leidt dit tot verwarring, Dekker: ‘Er komen weleens mannen binnen die je ziet denken: o, shit, is dit geen seksclub?’

Durven falen was ook het motto van het kunstinitiatief dat zij eerder mede-oprichtten, het Eddie the Eagle Museum, vernoemd naar de Britse schansspringer Eddie Edwards, die met name opviel door zijn slechte techniek. Door onder deze naam performances en evenementen te organiseren (een museum is het dus niet), wilden de kunstenaars ontsnappen aan de prestatiedruk van de kunstwereld. Alleen werd de groep vooral uitgenodigd voor de randprogrammering van grote festivals. ‘We werden de rare sidekicks van de gevestigde orde’, zegt Dekker. Zo ontstond het idee voor Sexyland, 'waar iedereen de hoofdact kan zijn' en je op het hoofdpodium mag mislukken.

Van Beek en Dekker zelf lijken weinig talent te hebben voor mislukkingen: Sexyland werd een succes. Ze namen wel een risico. Doorgewinterde horeca-ondernemers verklaarden hen voor gek. Van Beek: ‘Ze zeiden: dit is het domste wat je kunt doen. Je wilt regelmaat, dat brengt een volle zaal.’ Hier ontbreekt regelmaat juist. De ene avond zijn paardenmeisjes de baas, de volgende avond punkers.

Best of Sexyland, KIKI House of Flying Daggers. Foto Sociëteit Sexyland

Er zijn geen grenzen aan wat kan en mag. Dekker: ‘Hier mag best een PVV-bijeenkomst worden gehouden, als het maar openbaar is.‘ Voor de afwisseling nodigen ze ook groepen mensen uit. Zo komen de Hells Angels binnenkort met een plan en verzorgde Flonti Stacks (alias van rapper Ronnie Flex) in april een avond.

Zijn optreden markeerde de ‘heropening’ van Sexyland. Na één jaar was de club aanvankelijk dichtgegaan, het concept van een jaar lang 365 eigenaars was geslaagd. Dekker: ‘Het was makkelijker geweest om te stoppen, maar er bleek nog zo veel behoefte aan deze plek.’

Over Hoop Prijs 2017 ‘Niet-dogmatisch en genereus’, die kwaliteiten leverden volgens het juryrapport Sociëteit Sexyland de Over Hoop Prijs 2017 op, ter waarde van 25.000 euro. De nieuwe jaarlijkse prijs van Stichting Over Holland is gericht op een organisatie of persoon die ‘een grensverleggende ontwikkeling tot stand brengt in de relatie tussen cultuur en maatschappij.’ De jury bestond uit kunstverzamelaar Christiaan Braun (van Stichting Over Holland), ontwerper Irma Boom, kunstcriticus Sacha Bronwasser, kunstenaar John Körmeling, programmamaker Rixt Hulshoff Pol en advocaat Jacqueline Schaap. Voor deze editie waren er 225 inzendingen na een open oproep in paginagrote advertenties in dagbladen.

Natuurlijk is Sexyland in een jaar veranderd; het heeft zich bewezen en er komen meer voorstellen. Ook de omgeving verandert. Aan de overkant van het IJ staat de gloednieuwe woontoren Bold met daarin het duurste penthouse van Nederland. Van Beek wijst om zich heen: ‘Hier ligt een miljard euro aan mogelijkheden. Dat zullen vastgoedmensen niet snel aan hun neus voorbij laten gaan.’

Plannen om dit terrein (met nu vooral horeca, ateliers en plek voor evenementen en de vlooienmarkt) te transformeren tot woningen en kantoren zijn voorlopig stilgelegd. Het nieuwe Amsterdamse coalitieakkoord belooft ‘rafelranden’ te beschermen.

Aan Sexyland zal het niet liggen; plannen genoeg. Na het gesprek mailt Dekker: ‘Net kwam mijn droom uit en kregen we een e-mail van een mannendispuut, haha! Nu Anish Kapoor, Wilders en Madonna nog en we zijn check.’

Programmering, zie: www.sexyland.amsterdam

Prijsuitreiking: 22 juni 20.00, in Sociëteit Sexyland, Amsterdam