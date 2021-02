Socialistisch Nicaragua heeft sinds deze week ministerie voor buitenaardse zaken

President Daniel Ortega en zijn vrouw Rosario Murillo. Beeld AP

Het ministerie voor Buitenaardse Zaken past in een reeks extravagante (niet uitgevoerde) plannen van Ortega, zoals een Nicaraguakanaal dat zou moeten concurreren met het Panamakanaal en de lancering van een eigen satelliet.

Afgelopen woensdag stemde het parlement in met het voorstel van Ortega. Erg verrassend was dat niet: 71 van de 92 zetels behoren tot de regerende Sandinistische partij. Het ministerie is daarmee een feit, maar wat het gaat doen en met welk geld, blijft een raadsel. ‘We hebben geen onderzoekers die zich met dit thema bezighouden en vanuit het ministerie van Onderwijs is geen aandacht voor technologie en wetenschap’, zei amateur-astronoom Julio Vannini tegen de oppositie-nieuwssite Confidencial.

Op zijn Facebookpagina plaatste Vannini een video waarin hij het nieuwe ministerie op de hak neemt. Met 3D-bril op toont hij een zelfgeknutselde kat op een tandenstoker: zijn ‘prototype-satelliet’ voor het nieuwe Nicaraguaanse ruimtevaartprogramma. ‘Eindelijk, eindelijk’, grapt de hobby-astronoom en biologieleraar, ‘kan la chayo de Nicaraguaanse vlag op de maan plaatsen. De laatste plek waar die nog niet stond.’ ‘La chayo’ is de bijnaam van Rosario Murillo, de vrouw van Ortega en tevens vicepresident van Nicaragua. Terwijl de president doorgaans het paleis niet verlaat, neemt Murillo deel aan vrijwel alle nationale plechtigheden.

Ook de gerenommeerde Nicaraguaanse wetenschapper Jaime Incer Barquero toonde zijn verbazing tegenover Confidencial. ‘Dit is werkelijk een verrassing’, zei hij vorige maand toen het plan bekend werd, ‘want het is niet normaal dat een land als het onze een ministerie voor ruimtezaken opricht. We hebben deze tak van wetenschap niet.’

Ook de middelen ontbreken voor een serieus nationaal ruimteprogramma. Nicaragua is een van de armste landen van Centraal-Amerika, al is het aantal mensen dat in extreme armoede leeft onder de drie opeenvolgende socialistische regeringstermijnen van Ortega gestaag gedaald. Ortega behoorde in de jaren zeventig tot de Sandinistische verzetsstrijders tegen de dictatuur van president Somoza. Later stond hij aan het hoofd van de militaire junta en werd al eens verkozen in 1985.

Sinds hij in 2007 opnieuw aan de macht kwam, regeert hij met steeds hardere hand. Drie jaar geleden kwamen bij protesten tegen zijn regering honderden Nicaraguanen om. Het afgelopen jaar ondernam de president vrijwel niets tegen het coronavirus. Dat zou dankzij de hulp van God in Nicaragua amper slachtoffers eisen. Zijn vrouw Murillo organiseerde middenin de pandemie een feestelijke mars om de grootsheid van het regime te vieren. Het land heeft het Russische vaccin Spoetnik V goedgekeurd, maar moet nog beginnen met vaccineren. Komend najaar wordt Ortega waarschijnlijk voor een vijfde keer verkozen tot president. In de aanloop naar de verkiezingen heeft hij meerdere oppositiepartijen buiten spel gezet.