Sociale werkvoorziening Gouda: bij ons speelde luchtsysteem waarschijnlijk wél een rol

Bij Promen, een voormalige sociale werkplaats in Gouda, worden woensdag marshmallows ingepakt. Beeld Arie Kievit

Op de inpakafdeling van de voormalige sociale werkplaats Promen in Gouda raakte vanaf 21 juli in korte tijd 21 medewerkers besmet. ‘In samenspraak met de GGD zijn we aan het ventilatiesysteem gaan denken, omdat er veel medewerkers nagenoeg tegelijk ziek zijn geworden. Normaliter zie je bij besmettingen dat dit ‘stapsgewijs’ gaat’, zegt een woordvoerder. ‘Terwijl degene die als eerste besmet was – voor zover wij konden nagaan – niet tot nauwelijks in contact is geweest met de andere getroffen medewerkers en zeker niet langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter.’

De besmettingen bleken te herleiden naar één afdeling waar volgens richtlijnen wordt gewerkt omdat er voedsel wordt verwerkt. Op deze (gekoelde) afdeling wordt gebruikgemaakt van een recirculatiesysteem. Dat is precies het type installatie dat ook op de woonzorggroep in het verpleeghuis in Maassluis werkte. En dat nu ook door het RIVM in de aangepaste ventilatierichtlijn wordt ontraden.

Arts

Een externe specialist op het gebied van luchtbehandelingssystemen heeft de situatie bij Promen onderzocht. ‘Er is niet gelijk onderzoek gedaan naar het systeem, omdat we daar ook niet direct de oorzaak in zagen. Dit kwam pas later, toen we met de GGD hadden besproken hoe het kon dat zoveel mensen van één afdeling binnen zo’n kort tijdsbestek ziek zijn geworden. Toen was het helaas al te laat, omdat er al ruim 48 uur was gepasseerd en er dus ook geen deeltjes meer aangetroffen zouden worden.’

De GGD Hollands Midden laat in een reactie weten niet betrokken te zijn bij het onderzoek naar het ventilatiesysteem. ‘Wel is er een arts ter plaatse geweest die heeft aangegeven dat het ventilatiesysteem een rol heeft kunnen spelen. Wij hebben verder geen onderzoek gedaan. Destijds was nog niet helder of dit wel of niet waarschijnlijk was.’

De gezondheidsdienst gaat ervan uit dat medewerkers geen afstand gehouden hebben. ‘Onder deze doelgroep is dat ook ietsje lastiger dan bij andere doelgroepen. Toch blijft het lastig honderd procent te zeggen hoe ze besmet zijn geraakt. Eigenlijk kom je daar nooit helemaal achter.’

Promen blijft bij het eigen ‘sterke vermoeden’, ‘omdat er – voor zover wij dus na kunnen gaan – tussen persoon A en persoon X, Y en Z geen rechtstreeks contact is geweest. Het luchtbehandelingssysteem lijkt dan toch de meest waarschijnlijke bron van besmetting te zijn geweest.’