Sociale media zitten klaar om desinformatie te bestrijden, hopen verkiezingschaos te voorkomen

Er is een toenemende roep om maatregelen die misleidende informatie en opruiende berichten, zoals complottheorieen van de QAnon beweging, de kop indrukken. Beeld EPA

President Trump die in de verkiezingsnacht voortijdig de overwinning claimt, voordat alle stemmen zijn gesteld. Dit zal zo’n beetje het grootste schrikbeeld zijn dat social media-bedrijven rondom de Amerikaanse verkiezingen hebben. Daarom hebben ze kosten noch moeite gespaard om te voorkomen dat hun netwerken misbruikt worden voor het verspreiden van foutieve informatie.

Met name Facebook kwam na de vorige verkiezingen zwaar onder vuur te liggen, vanwege zijn rol bij het verspreiden van desinformatie. In de afgelopen maanden nam het bedrijf van Mark Zuckerberg al de nodige maatregelen. Zo weigerde het netwerk 2,2 miljoen advertenties en 120.000 berichten, omdat die tot doel zouden hebben gehad de opkomst bij de verkiezingen te beperken.

Ook plaatste Facebook 150 miljoen waarschuwingen bij berichten met onjuiste informatie. In totaal heeft de mediagigant 35.000 mensen in dienst die ervoor moeten zorgen dat het netwerk gevrijwaard blijft van desinformatie of andersoortige schadelijke berichten. Goedkoop is dit allemaal niet; sinds de verkiezingen van 2016 heeft Facebook, naar eigen zeggen, vele miljarden uitgegeven om zijn netwerk veiliger te krijgen.

Waarschuwingen

Op verkiezingsnacht komt daar nog een extra pakket aan maatregelen bij. Op zowel Facebook als Instagram zullen waarschuwingslabels worden geplaatst bij berichten die ten onrechte suggereren dat er al een winnaar is. ‘De stemmen worden nog geteld. De winnaar van de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 is nog niet bekend. Zie verkiezingsupdates’, zo luidt de waarschuwing op Facebook. Wanneer wél duidelijk is wie in een bepaalde staat winnaar is, op basis van informatie van verschillende persbureaus en nieuwszenders, dan zal Facebook dat ook melden.

Een van de waarschuwingen die op Facebook of Instagram kunnen worden gezet Beeld Facebook

Verder neemt Instagram aanvullende maatregelen om de verspreiding van misinformatie te voorkomen door het tabblad ‘Recent’ tijdelijk weg te nemen voor zijn Amerikaanse gebruikers. Onder dit tabblad staan posts met dezelfde hashtag chronologisch gerangschikt. Tot slot staat Facebook op zijn platformen helemaal geen politieke advertenties meer in de VS toe, tot nadat de polls zijn gesloten. ‘We zullen adverteerders laten weten wanneer dit weer mag’, aldus Facebook.

As we near the U.S. elections, we’re making changes to make it harder for people to come across possible misinformation on Instagram. — Instagram Comms (@InstagramComms) 29 oktober 2020

Twitter en YouTube

Ook Twitter maakt gebruik van waarschuwingsborden die bij dubieuze tweets rondom de uitslag van de verkiezingen worden geplaatst: ‘Deze tweet deelt onjuiste informatie over de verkiezingen die in tegenspraak is met de officiële resultaten en voorspellingen’. Twitter plaatst deze bij berichten van kandidaten, accounts met meer dan 100.000 volgers en bij berichten die meer dan 25 duizend likes of retweets krijgen.

De waarschuwing die Twitter plaatst Beeld Twitter

Tot sloot gaan Google en zusterbedrijf YouTube speciale informatieblokjes plaatsen bij zoekopdrachten die gerelateerd zijn aan de verkiezingen. Hiervoor werken ze samen met persbureau Associated Press.

A few weeks ago, we announced how we will handle Tweets about US election results.



We want to remind you what to expect and share a preview of the labels we may apply. 🧵https://t.co/Fuawn83HrM — Twitter Support (@TwitterSupport) 2 november 2020

Vergrootglas

De sociale mediabedrijven liggen meer dan ooit onder het vergrootglas. Tijdens een hoorzitting in de Amerikaanse senaat vorige week werd andermaal duidelijk dat Twitter, Google en Facebook het in de ogen van zowel links als rechts niet goed kunnen doen.

Aan ene kant is er de toenemende roep van vooral Democraten om maatregelen die misleidende informatie en opruiende berichten de kop in moeten drukken. Rondom de verkiezingen, maar ook bij berichten die te maken hebben met corona, 5G, of de door QAnon-aanhangers verspreide complottheorieën.

Republikeinen vinden juist dat de sociale netwerken, door accounts te blokkeren en informatie te labellen, of zelfs weg te halen, te vaak en te hard ingrijpen. ‘Wie in vredesnaam heeft u verantwoordelijk gemaakt voor wat de media mogen berichten en de Amerikanen mogen horen?’, fulmineerde bijvoorbeeld de Texaanse senator Ted Cruz tegen Twitter-topman Jack Dorsey. De topman beloofde tijdens de hoorzitting transparanter te zijn over de beslissingen die zijn netwerk neemt.