Sociale huur steeg alleen in 2021 niet zo snel, al jaren geen extra corporatiewoningen

Nieuwe huurwoningen in Veenendaal, Utrecht. Beeld Marcel van den Bergh

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer leek zich woensdag een meerderheid aan te dienen om de verhuurderheffing te verlagen of zelfs helemaal te schrappen. Het aanpassen van deze belasting voor woningcorporaties is een veelgenoemde oplossing om de stijgende huurprijzen en woningnood aan te pakken.

De voorbije jaren stegen de prijzen voor huurders van corporatiewoningen steeds sneller, van 1,1 procent in 2017 tot een toename van 2,7 in 2020. Door ingrijpen van de Tweede Kamer, mede vanwege de coronacrisis, valt de prijsstijging in 2021 veel lager uit. De huurprijzen in de vrije sector blijven wel hard stijgen.

Een ander veelgehoord argument voor het afschaffen van de heffing is meer investeringsruimte voor woningcorporaties om nieuwe huurhuizen te bouwen. Sinds 2012 is het aantal woningen in bezit van corporaties blijven steken rond de 2,3 miljoen. De hoeveelheid woningen van overige verhuurders steeg wel van ca. 850 duizend naar ruim 1 miljoen. Dit getal behelst zowel sociale huurwoningen van particuliere verhuurders als vrije sectorwoningen.

Ook D66 wil kloof lerarensalarissen dichten

Het salarisverschil tussen basisonderwijs en middelbaar onderwijs bedraagt al naar gelang functie en schaalindeling zo’n 150 à 200 euro per maand. Nadat linkse partijen al aandrongen op verhoging van het salaris in het basisonderwijs om deze kloof te verkleinen, volgde woensdag ook de demissionaire regeringspartij D66.

Momenteel verdient een beginnend docent op een basisschool in de laagste salarisschaal 2.678 euro bruto per maand, een bedrag dat kan oplopen tot 4.113 euro. De laagste salarisschaal in het middelbaar onderwijs is 2.822 euro en eindigt bij 4.301. Voor een leidinggevende in het middelbaar onderwijs kan dat oplopen tot 6.178 euro. In het basisonderwijs is 5.990 euro het allerhoogste salaris.