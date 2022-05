Sociale huren gaan na corona weer omhoog, maar vaak minder dan wettelijk toegestaan

Woonprotest in Amsterdam tegen de hoge huren en verkoopprijzen bij een aantal locaties in Bickerseiland. Beeld Joris van Gennip

Dat blijkt uit een enquête die Aedes, de koepel van woningcorporaties, hield onder 169 corporaties. Wegens corona besloot het kabinet in 2021 de sociale huren volledig te bevriezen. Nu de huren weer omhoog mogen, besluiten vele woningcorporaties de huren minder te verhogen dan de wettelijke toegestane 2,3 procent – de gemiddelde inflatie over het afgelopen jaar.

Wel zal een deel van de woningcorporaties gebruikmaken van de mogelijkheid om een inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren voor ‘rijkere’ huurders. Die extra huurverhogingen, van maximaal 100 euro per huishouden, zijn niet meegeteld voor de gemiddelde huurstijging.

Inflatie

Hoewel de verhogingen lager uitvallen dan wettelijk toegestaan, zullen sociale huurders de slingers nog niet ophangen. ‘Deze verhogingen komen bovenop alle andere dingen die nu al duurder worden in hun leven, zoals de energierekeningen en boodschappen’, aldus woordvoerder Marcel Trip van de Woonbond. De vereniging, die opkomt voor huurdersbelangen, ziet nu al huurders die moeite hebben met het betalen van hun rekeningen.

‘Maar wij maken ons nog veel meer zorgen om de huurverhogingen van volgend jaar, als de hoge inflatie van nu wordt doorberekend’, meldt Trip. De huidige toegestane huurverhoging van 2,3 procent is gebaseerd op de gemiddelde inflatie tussen december 2020 en november 2021, waardoor de hoge inflatie in december vorig jaar nog niet is terug te zien in de huurverhogingen.

Maar als de snelle prijsstijgingen van de afgelopen maanden volgend jaar wel worden doorberekend in de sociale huren, zal zich volgens de Woonbond een grote ramp voltrekken. Trip: ‘Dat mogen ze in Den Haag niet laten gebeuren.’ De huurdersvereniging ziet het liefst dat de eenmalige huurbevriezing, die volgens het regeerakkoord in 2024 op de planning staat, wordt vervroegd naar 2023. ‘Om huurders een beetje op adem te laten komen.’

Gemixte gevoelens

Aedes erkent dat het doorberekenen van de inflatie niet voor iedereen ideaal is. ‘Het is dubbel’, stelt woordvoerder Theo Scholten. ‘Het is logisch dat de zittende huurders liever niet meer gaan betalen, maar de huurinkomsten zijn wel essentieel om te blijven bouwen en investeren. Dat is voor de vele woningzoekenden hard nodig.’

‘Corporaties willen meer woningen bouwen, leefbare wijken creëren en verduurzamen. Maar dat strookt soms met de vierde doelstelling: wonen betaalbaar houden’, aldus Scholten. Zeker nu de corporaties door de hoge inflatie al geconfronteerd worden met hogere kosten voor onder meer onderhoud. ‘Die hogere kosten berekenen we nu nog niet door aan huurders, wat betekent dat corporaties minder overhouden om te investeren in nieuwe projecten.’

Het is volgens Scholten de vraag hoe houdbaar dit is op de lange termijn. ‘Maar het is aan de minister om te bepalen wat de bandbreedte wordt voor de huurverhogingen volgend jaar.’ Vanaf 2023 vervalt waarschijnlijk de verhuurdersheffing, waardoor de woningcorporaties jaarlijks in ieder geval twee miljard euro besparen aan belasting. Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting maakt nu afspraken met de corporaties over de tegenprestaties die zij kunnen leveren op het gebied van onder meer woningbouw en verduurzaming.

Extra verhoging voor de hoge inkomens

Naast de gemiddelde huurstijging van 2 procent kunnen sociale huurders met hogere inkomens per 1 juli nog een extra, inkomensafhankelijke huurverhoging verwachten van 50 of 100 euro. Corporaties mogen deze huurverhogingen alleen doorvoeren bij eenpersoonshuishoudens met een bruto inkomen vanaf 47.948 euro. Of bij meerpersoonshuishoudens met een bruto inkomen vanaf 55.486 euro.

De inkomensafhankelijke verhogingen zijn volgens Scholten goed om het scheefhuren tegen te gaan. ‘Als je in een woning zit die voor jou eigenlijk te goedkoop is dan kan je die extra huurverhoging prima dragen. En het extra geld dat vrijkomt kan door de corporaties weer in nieuwe woningen worden gestopt.’ Toch kiest 60 procent van de corporaties ervoor om geen gebruik te maken van deze regeling.

Sociale huurders die in een woning zitten met een ongunstig energielabel worden juist enigszins gecompenseerd. Drie op de tien woningcorporaties gaan de huren van woningen met energielabel E, F of G minder verhogen of zelfs bevriezen, om de woonkosten betaalbaar te houden. Aedes meldt dat de woningcorporaties de energieslurpende woningen snel willen verduurzamen.