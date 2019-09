Sociaal-Economische Raad concludeert: hard vrouwenquotum is nodig voor de top van het bedrijfsleven

‘VAAK MOET ER IETS GEBEUREN VOORDAT ER IETS GEBEURT’

De stijging van het aantal topvrouwen verloopt te traag om het wettelijk streefcijfer van 30 procent binnen afzienbare termijn te halen. Dat stelt de Commissie Monitoring Topvrouwen in de jaarlijkse Bedrijvenmonitor Topvrouwen die vandaag verschijnt.

Vooral bij de vrouwelijke bestuurders gaat het langzaam. In 2012, voor het streefcijfer werd ingevoerd, was 7,4 procent van de bestuurders van de bijna vijfduizend bedrijven en organisaties die eronder vallen vrouw. Eind vorig jaar was dat gestegen naar 12,4 procent – minder dan 1 procentpunt per jaar. In de raden van commissarissen ging het in die tijd van 9,8 naar 18,4 procent – minder dan 1,5 procentpunt per jaar.

Volgens de Commissie onder leiding van oud-ABN Amro-bestuurder Caroline Princen ‘vallen de cijfers tegen’ en is het tijd voor een vrouwenquotum. Volgens de Commissie blijkt in andere Europese landen dat quota in korte tijd tot een versnelling kunnen leiden. De politiek krijgt daarom het advies een afdwingbaar quotum in te voeren, met sancties voor niet-naleving. Daarbij citeert de Commissie Johan Cruijff. ‘Vaak moet er iets gebeuren voordat er iets gebeurt.’

De Commissie kiest voor een ‘ingroeiquotum’ voor zowel de raden van bestuur als de raden van commissarissen, dat jaarlijks stijgt. ‘Bijvoorbeeld door in 2020 te kiezen voor een quotum van 20 of 25 procent en dat elk jaar te verhogen tot de 30 procent in 2025 is gerealiseerd.’