Sociaal akkoord of niet, ‘door de enorme reislust’ worden ook veel zomervluchten geschrapt

Schiphol-topman Dick Benschop (derde van links) schudt Joost van Doesburg (FNV Schiphol) de hand in de Tweede Kamer. Ze komen er praten over de enorme drukte op de luchthaven. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Op sociale media gaat het luchtvaartknooppunt bij Amsterdam dezer dagen over de tong als ‘Schiphel’ en ‘kluchthaven’. Ook dinsdag stonden reizigers er weer uren in de rij voor de bagagecontrole. Na de meivakantie is de drukte op het vliegveld, tegen de verwachting in, amper verminderd. In Nederland anno 2022 geldt het als het een verworven recht om ook voor een lang (Hemelvaart)weekend het vliegtuig te pakken om een paar dagen van de zon te genieten in Barcelona of Griekenland.

Schiphol-directeur Dick Benschop ziet zijn organisatie welhaast bezwijken onder een ‘enorme reislust’, vertelt hij een zorgelijk kijkende Kamercommissie. Luchtvaartmaatschappijen krijgen heel veel last minute-boekingen van mensen die na de lange coronaperiode weer willen vliegen. Op dit hoge aantal late boekingen kan Schiphol moeilijk anticiperen, zegt Benschop. Tegelijkertijd is het ziekteverzuim onder de beveiligers die de bagagechecks uitvoeren onverwacht hoog: ook dit kon Schiphol volgens hem niet voorzien. De wachtrijen zijn dus deels het gevolg van een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

De Tweede Kamer heeft maar half begrip voor deze uitleg. De Kamerleden Daniël Koerhuis (VVD) en Habtamu de Hoop (PvdA) hebben Benschop naar de Kamer gehaald om hem ter verantwoording te roepen over de situatie. Koerhuis schreef op Twitter dat hij tijdens zijn veldonderzoek op Schiphol ‘vreselijke verhalen’ van vliegreizigers had moeten aanhoren. Hij wil nu garanties van de Schipholdirecteur dat de opstoppingen voor de zomer zijn verholpen. De Hoop snapt op zijn beurt niet waarom Benschop de salarissen van de Schiphol-medewerkers niet al veel eerder heeft verhoogd om het werk aantrekkelijker te maken. Het personeelstekort komt immers niet onverwacht; de vakbonden waarschuwden daar vorig jaar al voor.

Slechte manager

Kamerlid Wybren van Haga (BVNL) heeft zijn oordeel al klaar: Benschop is gewoon een slechte manager en kan beter opstappen. De oud-VVD’er wil per Kamermotie het ontslag van Benschop eisen; de rijksoverheid is immers grootaandeelhouder van Schiphol en kan dus stevige druk uitoefenen op de raad van commissarissen van de luchthaven (die vooralsnog vierkant achter Benschop staat).

Een aantal Kamerleden verwijt Benschop dat hij in het heetst van de crisis ‘onzichtbaar’ was. Eerst zat hij een week thuis met corona en vervolgens stapte hij op 30 april in het vliegtuig voor een (korte) gezinsvakantie in Portugal. Daarna vloog hij ook nog naar Washington voor een prijsuitreiking en naar het World Economic Forum in Davos. Van Haga stelt een retorische vraag. ‘U schitterde door afwezigheid en dronk liever champagne op een gala dan thuis de crisis te managen. Kunt u nog geloofwaardig aanblijven als directeur?’

Joost van Doesburg (FNV Schiphol) en Schiphol-topman Dick Benschop (rechts). Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Benschop vindt van wel. Hij zegt dat hij vanaf het begin continu online en telefonisch bereikbaar was voor overleg. Samen met zijn team werkt hij ‘dag en nacht’ aan een oplossing, stelt hij. Die oplossing is een stuk dichterbij gekomen, omdat hij zojuist een akkoord heeft gesloten met de vakbonden FNV en CNV. Alle Schiphol-medewerkers die minder dan 14 euro per uur verdienen krijgen per direct een toeslag op hun cao-loon. Het maakt daarbij niet uit of ze in dienst zijn bij de luchthaven of bij een onderaannemer.

In het sociaal akkoord met de vakbonden is ook afgesproken dat Schiphol minder werk gaat uitbesteden en meer personeel zelf in dienst neemt. Op dit moment zijn er vijf beveiligingsbedrijven, vier schoonmaakbedrijven en maar liefst acht bagage-afhandelaars actief op de luchthaven. De moordende concurrentie tussen die bedrijven om Schiphol-opdrachten binnen te slepen heeft in de loop der jaren geresulteerd in een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden van het Schiphol-personeel.

Focus op lagere kosten

Schiphol ziet nu in dat die jarenlange focus op steeds lagere kosten een heilloze weg is, zegt Benschop schuldbewust. De luchthaven zal in de toekomst meer inzetten op kwaliteit, belooft hij. Op kwaliteit van dienstverlening, maar ook op gezondere werkomstandigheden, minder milieuvervuiling en minder geluidhinder. Die koerswijziging is volgens hem al ingezet.

FNV-bestuurder Joost van Doesburg, die samen met Benschop in de Tweede Kamer is uitgenodigd, is blij dat er een einde komt aan de ‘extreme werkdruk’ waaronder Schiphol-medewerkers gebukt gaan. ‘Schiphol heeft lang geleden besloten dat het de goedkoopste luchthaven van Europa moest worden om zoveel mogelijk vliegmaatschappijen naar zich toe te halen. Schiphol koos bewust voor een race naar de bodem. Groei stond voor Schiphol voorop, niet de mensen die dit werk moesten doen. De medewerkers zijn minder gezond geworden en de salarissen zijn achtergebleven.’

Aanstaande zomer

Maar de acute loonsverhoging biedt geen soelaas voor aanstaande zomer. Het is al juni. Ook met verbeterde arbeidsvoorwaarden zal het meer dan enkele weken kosten om het afgekalfde personeelsbestand weer op sterkte te brengen. Zowel Benschop als Van Doesburg verklaart dan ook dat het waarschijnlijk onvermijdelijk is om op piekdagen een aantal vluchten van de kalender te halen. Benschop wil die wijzigingen van het vluchtschema zes à zeven weken van tevoren aankondigen, opdat luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties er niet door overvallen worden.

Hij wil daarover nog wel overeenstemming bereiken met de reisbranche. Dat zal niet meevallen. De luchtvaartmaatschappijen, inclusief Schiphols grootste klant KLM, zetten de hakken in het zand en wijzen het schrappen van vluchten af. Die noodmaatregel zou hun mogelijk tientallen miljoenen euro’s omzet kosten, net nu ze weer een beetje opkrabbelen na de zware coronatijd. Reiskoepel ANVR waarschuwt alvast voor rechtszaken en hoge schadeclaims tegen Schiphol als Benschop aan dit plan vasthoudt.