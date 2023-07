Sociaal advocaten hebben zelf dringend financiële bijstand nodig

Advocaten voerden actie bij de rechtbank tegen de plannen van het kabinet-Rutte III, januari 2019. Beeld Koen van Weel / ANP

Dat zegt de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) in reactie op een brief die minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming, D66) maandag aan de Tweede Kamer stuurde. Weerwind zei in mei in een interview met de Volkskrant over de vergrijzing: ‘Daar moeten we een antwoord op vinden.’

Uit de Kamerbrief blijkt dat de meeste initiatieven die Weerwind neemt pas op langere termijn resultaat hebben. Zoals aangekondigd werkt hij aan een ‘herijking’ van de gefinancierde rechtsbijstand, maar die neemt nog jaren in beslag. Weerwind waarschuwt bovendien dat ‘daadwerkelijke aanpassing van de vergoedingen afhankelijk is van de beschikbaarheid van voldoende middelen’.

Volgens de NOvA is vernieuwing van het stelsel alleen zinvol als de bewindsman op korte termijn meer geld vrijmaakt. Eerder noemde de Vereniging Sociaal Advocatuur Nederland de voornemens van Weerwind al ‘volstrekt onvoldoende’. SP-Kamerlid Michiel van Nispen, die vaker op de knelpunten in de gefinancierde rechtsbijstand heeft gewezen, zegt: ‘Dit kabinet neemt hiermee een groot risico. Als er nu geen redelijke vergoedingen komen voor sociaal advocaten, schiet onze minister voor Rechtsbescherming tekort om er weer een aantrekkelijk vak van te maken.’

Zorgelijke positie

De positie van sociaal advocaten is al jaren zorgelijk. Zij staan rechtzoekenden bij die zelf over onvoldoende draagkracht beschikken om een advocaat te bekostigen. Hun honorering verloopt via een puntensysteem, dat volgens de beroepsgroep ontoereikend is. Ook blijft een aangekondigde indexering ver achter bij het gestegen prijspeil.

Een arbeidsmarktonderzoek in opdracht van de Raad voor Rechtsbijstand en de NOvA sprak in oktober vorig jaar van ‘bijzonder problematische tekorten’. Het onderzoek toonde aan dat de vergoeding aan een sociaal advocaat minder dan de helft bedraagt van wat een commercieel kantoor in rekening brengt. Daarnaast stelt de bewindsman een indexering voor van 0,67 procent, terwijl de inflatie in 2022 op 10 procent uitkwam.

Weerwind zegt zeer te hechten aan toegang tot het recht voor iedereen. Maar volgens de NOvA wordt die toegang binnenkort al problematisch. Rechtenstudenten zien in de sociaal advocatuur geen aantrekkelijk vak en kiezen voor hun stage massaal voor de commerciële kantoren. SP’er Van Nispen: ‘Als sociaal advocaten afhaken, komen rechtzoekenden in de kou te staan. En als mensen hun recht niet meer kunnen halen, blijft onrecht bestaan.’

Beneden modaal

De NOvA stelt dat het voor een sociaal advocaat inmiddels niet langer vanzelfsprekend is dat hij een modaal inkomen verdient. De herijking die Weerwind in het vooruitzicht stelt, aldus de NOvA, moet daarom met grotere urgentie worden uitgevoerd en voorafgegaan door een noodinvestering.

In het coalitieakkoord van het kabinet-Rutte IV is afgesproken om de sociale advocatuur te versterken, nadat Rutte III in 2019 onder Weerwinds voorganger Sander Dekker (VVD) extra gelden had vrijgemaakt. Maar volgens de NOvA gaat dit te langzaam en biedt kijken naar de commerciële advocatuur geen soelaas. De minister mag zich volgens de beroepsorganisatie niet verschuilen achter de ‘substantiële maatschappelijke bijdrage van de gehele advocatuur’ die het coalitieakkoord zegt te verwachten. Weerwind is zelf verantwoordelijk voor het stelsel ‘en kan essentiële maatregelen niet laten afhangen van de goodwill van de markt’, vindt de NOvA.

De Tweede Kamer debatteert in september, na het zomerreces, over de toekomst van de sociale advocatuur. De NOvA hoop dat de bewindsman dan met een overbruggingsregeling komt, zolang noodzakelijke structurele investeringen achterwege blijven.