Sobere solist en buitenstaander Saïed wordt president van Tunesië

De nieuwe president van Tunesië Kaïs Saïed kust de Tunesische vlag na het bekend worden van de voorlopige verkiezingsuitslag. Beeld EPA

De 61-jarige Saïed presenteert zichzelf als iemand die de idealen van de omwenteling van 2011 nieuw leven wil inblazen, een boodschap die kennelijk aanslaat in Tunesië. Hij geniet veel steun onder jongeren. Zijn opkomst vanuit het niets omschreef hij eerder als ‘een nieuwe revolutie’. Tegelijk lijkt hij in sociaal opzicht conservatief te zijn.

Al in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen rekenden de Tunesiërs af met de gevestigde politieke klasse, die verantwoordelijk wordt gehouden voor jaren van economische stagnatie. De meeste stemmen gingen naar Saïed en een andere antisysteemkandidaat, de mediatycoon Nabil Karoui.

In de gevangenis

Tijdens de campagne was de 56-jarige Karoui flink in het nadeel: hij zat in de gevangenis. Op 23 augustus werd ‘de Tunesische Berlusconi’ gearresteerd op verdenking van witwassen en belastingfraude. Pas vorige week woensdag werd hij uit voorarrest vrijgelaten. Vrijdag sprak hij zijn aanhangers toe in het centrum van Tunis en ’s avonds gingen de twee kandidaten op televisie met elkaar in debat.

Karoui heeft dus nauwelijks persoonlijk campagne kunnen voeren, maar dat werd deels goedgemaakt door zijn aanhangers en zijn echtgenote. Ook beschikte hij over zijn eigen tv-zender, Nessma. Sinds 2016 deelde zijn stichting Khalil Tounes – vernoemd naar zijn overleden zoon – eerste levensbehoeften uit aan burgers in achtergestelde regio’s. De beelden werden continu door Nessma uitgezonden. Daarmee kweekte Karoui veel goodwill, niet alleen onder de armen.

Qua publicitair geweld was Saïed het volmaakte tegendeel. Hij had nauwelijks geld voor het voeren van een campagne. Die kostte evenveel als ‘een kop koffie en een pakje sigaretten’, wordt in Tunesië gezegd.

Saïed heeft geen eigen partij. Hij beschikt over een piepklein hoofdkwartier met kapotte ramen en wat plastic stoelen. Toespraken hield hij niet, op tv was hij amper te zien. Hij trok het land in en ging in z’n eentje van deur tot deur. Voor de tweede ronde zag hij zelfs daar van af, omdat zijn opponent gevangen zat.

Robocop

Het tekent het onkreukbaar imago van de steile academicus. Waarschijnlijk heeft vooral dat, en zijn soberheid, hem de onverwacht hoge score van driekwart van de stemmen opgeleverd. Afkeer van corruptie en van de welgestelde kletsmajoors in de politiek is een sterk sentiment onder de kiezers. Zijn studenten lopen weg met de ‘betrouwbare’ hoogleraar constitutioneel recht.

De meeste Tunesiërs kenden Saïed als deskundige die soms op tv uitleg gaf over juridische kwesties. Hij was lid van de commissie die de grondwet van 2014 voorbereidde. Zijn blikken, monotone manier van spreken – in gedragen, klassiek Arabisch – bezorgde hem de bijnaam ‘Robocop’.

Saïed was het grote raadsel van deze verkiezingen. Politiek is hij een onbeschreven blad. In sociaal opzicht lijkt hij conservatief. Homoseksualiteit noemde hij in een interview een buitenlands complot en hij is tegen gelijk erfrecht voor man en vrouw, omdat dat nu eenmaal zo in de Koran staat.

In de tweede ronde sprak moslimpartij Ennahda zich uit voor Saïed, maar hij ontkent een geestverwant te zijn van de islamisten. Ook linkse partijen steunden zijn kandidatuur.

Zijn belangrijkste adviseur is de vroegere communist Ridha ‘Lenin’ Mekki. Die noemde de presidentskandidaat in interviews ‘progressief’, maar gaf programmatisch weinig opheldering. Het meest concreet is Saïeds wens de macht van de volksvertegenwoordiging over te hevelen naar lokale raden. Het plan lijkt onhaalbaar: het parlement zal niet met twee derde meerderheid zichzelf opheffen.

Dat geldt mogelijk voor veel van zijn verlangens. Tunesië heeft een parlementair systeem, de president gaat alleen over defensie en buitenlands beleid. Bovendien heeft Saïed geen eigen partij die in het parlement zijn zaak kan bepleiten. ‘Daarom zal hij niet veel van zijn ideeën kunnen uitvoeren’, zegt Youssef Cherif van het Carnegie Network. ‘Dat geldt ook voor de economie.’

Mogelijk houdt een deel van de ‘oude politiek’ in Tunesië daarom toch een voet tussen de deur. Ennahda werd bij de vorige week gehouden parlementsverkiezingen de grootste partij. De islamisten kunnen het voortouw nemen in de kabinetsformatie. Hun zetelaantal – 40 van de 217 – is echter zo gering, dat ze grote moeite zullen hebben een werkbare meerderheid te vormen voor een coalitieregering.