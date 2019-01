Snorfietser in Amsterdam moet helm op

Brommer rijder zonder helm bij de Pont achter Amsterdam centraal. De vier grote steden willen meer middelen om de overlast van snorscooters aan te pakken. Beeld vk

Als Rutger Kuiper van Amsterdam’s Scootercity nu bij berijders van snorfietsen aankaart dat ze straks (per 8 april) van het fietspad af moeten naar de rijbaan met auto’s, komt vanzelf de veiligheid ter sprake. Maar vaker: het kapsel. ‘Nee, echt. Mensen maken zich ­zorgen dat hun haar in de war raakt.’

Want: de verplaatsing van de snorfietser – de vijand van menig fietser – naar de rijbaan gaat gepaard met een helmplicht. Veel hippe snorfietsers zijn daar niet blij mee. Daar gaat het zorgvuldig gemodelleerde kapsel. Kaalhoofdige Kuiper: ‘Ik heb er geen last van.’

Fietsers hebben veel last van snorfietsers (de scooter met de blauwe kentekenplaat die maximaal 25 kilometer per uur mag) op de overvolle fietspaden. Na ­jaren van soebatten met het Rijk is het de hoofdstad (tevens scooterhoofdstad) gelukt om de snorfietser – met helm – naar de rijbaan te verbannen. Andere steden staan te trappelen om hetzelfde te doen.

Op onnoemelijk veel straten binnen de ringweg A10 wordt de snorfietser van het fietspad geweerd. Op grote doorgangswegen waar de automobilist 50 kilometer per uur mag, rijdt straks de snorfietser. Met helm. Zoals dat nu al geldt voor de snorbrommer en scooter (geel kenteken: mag maximaal 45 kilometer per uur) en de ‘gewone’ brommer. Die laatste is vrijwel uit het stadsbeeld verdwenen.

Wat is er erg aan de helm? Die is er voor de veiligheid. Uit de gemeentelijke nota: ‘Uit onderzoek is gebleken dat het hoofd vaak het lichaamsonderdeel is dat ernstig gewond raakt bij snorfietsongevallen.’ En taal kan ook pijn doen, maar dit terzijde.

Veel snorfietsers vinden het niks, zo’n helm. Die tast het ‘vrijheidsgevoel’ aan, zo wierpen ­tegenstanders van de gemeentelijke maatregel op in een reeks aan zienswijzen (van de bijna vijfduizend reflectanten was 70 procent negatief).

Wat staat er het komend jaar allemaal te gebeuren en wat gaat er veranderen? In deze serie blikken we vooruit. Dit is aflevering 4.

Niet hip

Een helm is niet hip. Amsterdam’s Scootercity verkocht er deze week een paar en trouwens ook een handvol snorfietsen. Niet nadat Kuiper zelf te berde had gebracht of de koper zich wel realiseerde dat per 8 april… ‘Wat wij écht adviseren, is je snorfiets te ­laten ombouwen tot snorbrommer.’ Registratie en een nieuwe kleur voor het kenteken kost bij de RDW een paar euro, de technische ingreep gaat pakweg 60 euro kosten.

In Amsterdam zie je ze nu nog zelden, de snorfietsers met helm. Kuiper verkocht weleens een snorfiets én meteen de helm ‘maar dat was dan vaak voor een jongere die zo’n scooter van zijn ouders kreeg, op voorwaarde dat hij een helm draagt.’ Of dat ook werkelijk gebeurde, vraagt Kuiper zich af.

Er zijn anders, ook voor snorfietsers, erg modieuze helmen op de markt, verzekert Maud Prins van Helmonline.nl. Fashionable, heet heel toepasselijk de helmenlijn van dit bedrijf dat ook een eigen merk (Vinz) uitbaat. Prins: ‘Matzwarte, of helemaal roze. Leuke helmpjes.’ Voor een vergelijkbare prijs voor kappersbezoek is de snorfietser er klaar voor.