Snoek bijt meisje: strijd om recreatieplas losgebarsten

Een snoek beet vorige week een 11-jarig meisje in een zwemplas bij Hollandscheveld (Drenthe). Provincie, waterschap en gemeente overleggen nu over wat te doen. Personeel van het partycentrum bij de plas is alvast begonnen met vissen.

‘Mirthe is 11 jaar, maar stel dat er een kleine baby ronddobbert en een hap in zijn beentje krijgt.’ De moeder van Mirthe uit Meppel, Jacqueline Brandsma, plaatste de foto van de flink gehavende knie van haar dochter vorige week als waarschuwing op Facebook.

Plaats delict: de zwemplas Schoonhoven, nabij Hollandscheveld (Drenthe).

De vermoedelijke dader: een snoek.

‘Het is zeer uitzonderlijk, maar het is helaas gebeurd’, aldus een woordvoerder van de gemeente Hoogeveen. De communicatieafdeling heeft het maar druk met het incident, zegt ze. ‘Het meisje is goed opgevangen in het restaurant bij de plas. Maar zo’n beet is natuurlijk schrikken.’

Aanvankelijk opperde de gemeente daarom de snoeken, die 1,5 meter lang kunnen zijn, uit de plas te laten vangen en over te brengen naar de naastgelegen visvijver. ‘Een soort evacuatie inderdaad, dat zou de kortste klap zijn’, zegt de gemeentewoordvoerder. Visclubs uit de omgeving stonden meteen te popelen. ‘Daar hebben wij zeker oren naar. Er is wel een aantal leden dat er graag wil vissen’, zei Johan Lijster van de Hoogeveense hengelsportvereniging Het Vette Baarsje tegen RTV Drenthe. ‘Behalve snoeken schijnen er ook nog dikke karpers te zwemmen.’

De snoekbeet van Mirthe. Beeld Jacqueline Brandsma

Eén probleem, zegt de woordvoerder van de gemeente Hoogeveen: ‘In principe mag in de zwemplas niet worden gevist.’ Een uitzondering maken omwille van de veiligheid is mogelijk. Maar deskundigen hebben er inmiddels op gewezen dat het weghalen van de snoek ingrijpende gevolgen kan hebben voor het lokale ecosysteem. De woordvoerder: ‘De snoek draagt bij aan schoon water en voorkomt blauwalg doordat hij op brasem jaagt. Alles hangt met elkaar samen: als de snoek verdwijnt, wordt het evenwicht verstoord. Dus we zijn niet opeens met z’n allen met hengels in de weer.’

Zwemfunctie

De uitbater van zaal- en partycentrum Schoonhoven is ondertussen niet te benijden. Zwemmers blijven massaal weg nu de berichten over de bijtgrage snoek wereldkundig zijn geworden. De gemeente heeft na de onmiddellijke melding bovendien veel te laks gereageerd, mopperde eigenaar Alfred Bouwmeester tegen Dagblad van het Noorden.

‘Pas maandag werd het serieus bij de gemeente Hoogeveen en ze gingen dinsdagmorgen overleggen’, zei Bouwmeester tegen de regionale krant. ‘Nou, ik heb personeel dat na sluitingstijd aan het vissen is gegaan. Zij vissen graag. Ik weet dat het niet mag, maar als zij betrapt worden, betaal ik de boete. Ik ben helemaal klaar met de gemeente.’

Dinsdag is de locoburgemeester van Hoogeveen bij het paviljoen langsgegaan om Bouwmeester te bedanken voor de goede nazorg, zegt de woordvoerder. ‘Toen leek er van woede geen sprake. We begrijpen natuurlijk dat de horecaondernemer ook een belang heeft bij een veilige zwemplas. We willen niet in hun vaarwater komen en het is de bedoeling dat de plas een zwemfunctie houdt. Vandaar dat we een zorgvuldige oplossing zoeken.’

Woensdag vond spoedoverleg plaats tussen de gemeente Hoogeveen, de provincie Drenthe, het verantwoordelijk Waterschap Drents Overijsselse Delta en een ecologisch bureau. De uitkomst: recreatieplas Schoonhoven wordt voorlopig toch niet leeggevist. ‘Door snoeken uit de recreatieplas te halen, kan de waterkwaliteit verstoord raken’, aldus de gemeente in een verklaring.

Wel komt er een onderzoek naar een mogelijke onbalans in de visstand. ‘Daarbij worden de plaatselijke visverenigingen en de hengelsportfederatie betrokken. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat mensen zelf in de zwemplas gaan vissen, want dat is verboden.’