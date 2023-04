Snoeiharde onderhandelaar vocht zijn leven lang voor rechten van Aboriginals

Galarrwuy Yunupingu in 2008 met de toenmalige Australische minister-president Kevin Rudd. Beeld Fairfax Media via Getty Images

Zijn grootste overwinning heeft hij niet meer meegemaakt. Als alles goed gaat wordt in Australië dit jaar een nationaal referendum gehouden over een aanpassing van de grondwet waarin de rechten van de oorspronkelijke bevolking, de Aboriginals, eindelijk worden erkend. Het zou – als de wijziging wordt aangenomen – een passend postuum eerbetoon zijn aan het levenswerk van James Galarrwuy Yunupingu, de Aboriginal-leider die maandag na een lang ziekbed op 74-jarige leeftijd overleed.

Dr. Yunupingu (Aboriginals gebruiken liever geen voornamen van overledenen ten teken van rouw) was een van de belangrijkste voorlieden van de eeuwenlang vervolgde en gediscrimineerde oorspronkelijke bewoners van Australië. Hij streed zijn leven lang voor de landrechten van de Aboriginals, vertegenwoordigde hen tegenover de Australische overheid en onderhandelde naar verluidt snoeihard met mijnbouwbedrijven en tien opeenvolgende premiers.

In de jaren zestig was Yunupingu betrokken bij de rechtszaak die leidde tot de eerste succesvolle erkenning van de rechten van traditionele landeigenaren (Aboriginals) door het Australische parlement. Hij was actief in de Northern Land Council, een vertegenwoordiging van traditionele landeigenaren in zijn deelstaat The Northern Territory, en richtte de Yothu Yindi Foundation op, een belangenbehartiger van Aboriginals. Aan het einde van zijn leven vocht hij voor het referendum dat niet alleen de rechten van Aboriginals moet vastleggen, maar ook moet leiden tot een ‘Voice to Parliament’; een adviesorgaan voor alle zaken die Aboriginals raken.

Yunupingu werd in 1948 geboren in Gunyangara, in het afgelegen noordoosten van Arnhemland, als zoon van een stamleider van de Gumatj, een clan van de Yolngu. Zijn voornaam Galarrwuy betekent ‘de plek aan de horizon waar de zee opgaat in de lucht’, Yunupingu staat voor ‘de rots die standhoudt tegen de tijd’. Hij groeide in armoede op in Yirrkala, in het zicht van een bauxietmijn en aluminiumsmelter waar de Yolngu jarenlang tegen streden. Hij bezocht een missieschool en studeerde twee jaar aan een methodistencollege in Brisbane, maar keerde in 1967 voorgoed terug naar het land van zijn voorouders.

Yunupingu hielp zijn vader Mungurrawuy (die hem vaak vertelde hoe hij in de jaren twintig nog door witte veeboeren bejaagd en beschoten was) in diens juridische strijd voor de landrechten van de Yolngu en met het opstellen van de eerste, op boomschors geschreven, officiële petitie tegen de bauxietmijn in Yirrkala. Het was de eerste keer dat Aboriginals in verzet kwamen tegen de exploitatie van hun land door mijnbouwbedrijven. Mede op grond van de Yirrkala Bark Petition voerde het Australische parlement in 1976 de Aboriginal Land Rights Act in, al bleef de bauxietmijn gewoon open.

In 1975 trad Yunupingu toe tot de Northern Land Council, waaraan hij tot eind jaren negentig verbonden blijft, jarenlang als voorzitter. In die functie onderhandelde hij met mijnbouwbedrijven. Hij was op zich niet tegen mijnbouw, want die leverde banen op, maar Aboriginals moesten wel eerlijk meedelen en sacrale plekken moesten worden gerespecteerd – iets wat tot op heden een probleem is, getuige het opblazen van de 46 duizend jaar oude, voor Aboriginals heilige Juukan-grot in West-Australië in 2020 door mijnbouwbedrijf Rio Tinto.

Bij het tweede eeuwfeest van de Britse kolonisatie van Australië in 1988 presenteerde Yunupingu wederom een boomschorspetitie aan de toenmalige Australische premier Bob Hawke. De zogeheten Barunga Verklaring eiste federale representatie van Aboriginals, federale erkenning van landrechten, schadevergoeding en bescherming en restitutie van cultureel erfgoed. Hawke deed beloften waar niets van terechtkwam, en hing de Barunga Verklaring in het parlement aan de muur. In 2006 vroeg een teleurgestelde Yunupingu hem terug. ‘We graven een gat en begraven hem’, zei hij. ‘Uit protest, maar hopelijk ook als een nieuwe start voor de Aboriginals.’

Op latere leeftijd ontwikkelde Yunupingu zich ook tot een cultureel voorman van de Aboriginals. Hij was als voorzitter van de Yothu Yindi Foundation betrokken bij de oprichting van onderwijsinstituten in Arnhem Land. Van een lagere school in zijn eigen dorp Yirrkala, tot aan het Garma Instituut dat met een jaarlijks Garma Festival de liederen, dansen en verhalende tradities van de Yolngu viert.

Yunupingu kreeg talloze eerbewijzen vanwege zijn verdiensten voor de Aboriginals en voor Australië als geheel. Hij werd in 1978 uitgeroepen tot Australiër van het Jaar en in 1985 onderscheiden met de Order of Australia. In 2015 verleende de universiteit van Melbourne hem een eredoctoraat. Yunupingu was toen al ernstig ziek, en onderging het jaar erop een niertransplantatie. Premier Anthony Albanese prees hem deze week als een groot leider en staatsman. ‘Yunupingu’, zei hij, ‘bewoog zich in twee werelden met gezag, macht en gratie, en deed zijn best om ze – allebei – beter te maken.’