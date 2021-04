Sneltesten zijn niet aan te slepen: waarom? ‘Ik wil graag mijn vader met longkanker bezoeken’

Een klant koopt een zelftest bij een apotheek. Beeld ANP

Malou Holshuijsen (33) gebruikt de sneltest voor bezoek aan opa en oma

‘Ik gebruik sneltesten sinds eind vorig jaar, als een extra zekerheid wanneer ik op bezoek ga bij mijn opa en oma.’ Haar grootouders zijn al op leeftijd en Holshuijsen wil hen kunnen helpen wanneer ze dat nodig hebben. Inmiddels zijn haar opa en oma gevaccineerd.

Holhuijsen vindt het vooral eng dat ze in een mensenmassa in de stad woont. ‘Op sommige plekken in Amsterdam lijkt het wel een moshpit. Ik was hierdoor bang om een besmetting mee te nemen naar Heemskerk, waar mijn opa en oma wonen.’ Door video’s op YouTube heeft ze geleerd hoe je de test moet gebruiken, vooral het wattenstaafje.

Rianne Jasperse (55) kreeg de sneltest mee op proef

In december kreeg Jasperse een test op proef mee van de Tilburgse teststraat. Zowel haar man als zijzelf had een positieve PCR-test nadat haar moeder besmet was gebleken met het coronavirus. De sneltest die ze beiden 20 minuten later afnamen, was negatief. Jasperse heeft daarom weinig vertrouwen in sneltesten en zegt ze nu alleen nog te gebruiken als er iets tegenover staat. ‘Als ik naar een festival kan met een negatieve test, wil ik wel thuis een wattenstaafje in mijn neus stoppen.’

Saskia van de Ven (40) ervaart door PTSS te veel stress bij een PCR-test

‘Ik ga liever zeven dagen thuiszitten dan dat ik een PCR-test onderga.’ Een wattenstaafje in een teststraat levert van de Ven door haar PTSS veel stress op. De sneltest zal ze gebruiken als extra zekerheid om te voorkomen dat haar werkplaats voor mensen met niet aangeboren hersenletsel een besmettingshaard wordt. Dit is een groep die zeer kwetsbaar is voor corona. ‘Ik zou ook wel graag weer vrienden willen zien, maar dan alsnog wel met behoud van anderhalve meter afstand.’

Diana (41) kiest sneltesten voor bezoek aan kwetsbare ouders

‘Voor Kerst had ik thuis al verschillende sneltesten liggen om mijn vader te kunnen zien, die longkanker heeft.’ Diana zegt onderzoek te hebben gedaan naar de testen en alleen de goedgekeurde te gebruiken. Wanneer ze negatief test, wil ze weer afspreken met vrienden in vakantiehuisjes, al weet ze wel dat de testen niet volledig dekkend zijn. ‘Het is wel heel pijnlijk om zo een test te doen, de wattenstaafjes hebben een soort weerhaakjes, waardoor het echt pijn doet wanneer je ze in je neus stopt.’