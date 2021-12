Sneltest minder gevoelig voor omikron? ‘Het belang van zelftests blijft nog steeds groot’

Een basisschoolleerling doet thuis een preventieve zelftest. Beeld Jeroen Jumelet / ANP

De kans dat een besmet persoon een vals negatieve uitslag krijgt bij een sneltest is mogelijk groter bij de omikronvariant dan bij andere, eerder bekende varianten van het coronavirus. Die conclusie maakte de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA dinsdag bekend, op basis van laboratoriumonderzoek. De antigeentests sporen de omikronvariant wel op, schrijft de Amerikaanse waakhond in haar statement, maar de eerste onderzoeksgegevens wijzen er ook op dat deze tests er minder gevoelig voor lijken te zijn.

Belangrijke kanttekening: de mate van die mogelijke verminderde gevoeligheid voor de omikronvariant is nog onduidelijk. Maar het advies van de FDA is helder: heb je, bij coronaklachten, een negatieve uitslag bij de antigeentest, doe dan toch voor de zekerheid een PCR-test. Dat is de test waarvoor de Nederlandse GGD’s met een wattenstaafje slijm uit neus en keel (swabs) afnemen en die vervolgens in laboratoria worden geanalyseerd.

Juist deze maand besloot minister Hugo de Jonge (volksgezondheid) de (antigeen)zelftests op te waarderen. Was tot dan toe het officiële advies om bij klachten naar de GGD te gaan, sinds 3 december mag je bij klachten ook een zelftest gebruiken. Is de uitslag daarvan positief, dan is ter bevestiging alsnog een PCR-test nodig bij de GGD.

Gewijzigd beleid

De officiële aanleiding voor het gewijzigde beleid was onderzoek van het Utrecht UMC. Daaruit blijkt dat de test bij mensen met symptomen aanzienlijk betrouwbaarder is dan aanvankelijk gedacht: onder die groep mist zo’n test 10 tot 20 procent van de besmettingen. Maar bij mensen zonder klachten misten zelftesten zo’n 60 tot 75 procent.

Daarmee blijven zelftests wel behoorlijk minder gevoelig dan de PCR-tests van de GGD. Die resultaten komen bovendien uit de periode vóórdat omikron in Nederland dominant werd. Betekent de opmars van de nieuwe variant dat de zelftest minder effectief is in de strijd tegen corona?

Voor die conclusie is het nog veel te vroeg, zegt Carl Moons, hoogleraar klinische epidemiologie en de hoofdonderzoeker van de Utrechtse studie. ‘De betrouwbaarheid van zo’n test is bijvoorbeeld afhankelijk van de hoeveelheid virus in de samples waarmee je test. Daarover lees ik niets in het statement van de FDA.’

Bovendien zijn andere laboratoriumonderzoeken een stuk optimistischer over de effectiviteit van deze tests. Zo blijkt uit RIVM-onderzoek dat de meest gebruikte zelftests omikron prima detecteren. ‘Het eiwit dat de test moet herkennen ziet er niet heel erg anders uit dan dat van eerdere varianten, daar ligt het dus niet aan’, zegt een woordvoerder van het instituut.

Swabs van covidpatiënten

Maar het RIVM-onderzoek bewijst enkel dat de zelftests in theorie werken: ze brachten virusdeeltjes direct aan op de test, niet te vergelijken met de swabs van mensen waar al dan niet deeltjes inzitten. De Amerikanen gebruikten daarentegen wel daadwerkelijke swabs van covidpatiënten voor hun onderzoek. Dat zou het verschil kunnen verklaren. ‘Het kan zijn dat omikron op een andere plek dieper in de neus zit of dat je bijvoorbeeld meer deeltjes nodig hebt om het te detecteren’, aldus de woordvoerder.

Dat de Amerikaanse studie in het lab is uitgevoerd, is een beperking. ‘Het is een logische eerste stap’, zegt Moons. ‘Maar je wilt het liefst weten hoe goed zelftests omikron weten op te sporen als mensen zelf een stokje in de neus stoppen.’ Daarnaar doet de hoogleraar sinds vorige week onderzoek. Dat onderzoek moet ook informatie leveren over de betrouwbaarheid van zelftests bij de omikronvariant.

Ook veldepidemioloog Amrish Baidjoe vindt het nog wat voorbarig om op basis van de waarschuwing van de Amerikaanse waakhond conclusies te trekken voor de Nederlandse situatie. ‘Eigenlijk is het nog niet duidelijk of antigeentests minder gevoelig zijn voor de omikronvariant.’

Baidjoe maakt zich meer zorgen over de manier waarop de zelftests thuis worden uitgevoerd. ‘Hoe diep mensen het wattenstaafje in hun neus steken, en hoe vaak ze het ronddraaien in de vloeistof, dat zijn belangrijke factoren voor de betrouwbaarheid ervan. Niet iedereen leest de handleiding goed.’

De snelheid waarmee de variant toeslaat heeft wel invloed op de toepassing van de zelftests. ‘De tijd tussen besmetting en besmettelijkheid lijkt bij omikron een stuk korter dan bij eerdere varianten, zegt Bert Niesters, hoogleraar medische microbiologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘De kans is groter dat je ‘s middags negatief test, maar ‘s avonds toch besmettelijk bent: dus test je vlak voordat je naar vrienden gaat, bijvoorbeeld op 31 december.’ Regelmatig testen is sinds omikron nog belangrijker, zegt Niesters. ‘En integreer het in het dagelijkse ritme: testen voor het tandenpoetsen.’

Smaak en geur geen indicator

Het belang van zelftests is sinds omikron zelfs groter. ‘Eerder was het verlies van smaak of geur een belangrijk teken dat je covid had. Dan wist je het bijna zonder test’, zegt Niesters. ‘Vooralsnog lijken die klachten bij besmetting met de nieuwe variant minder vaak voor te komen. Daarmee valt een belangrijke indicator weg.’

Bij de opwaardering van de zelftest in het Nederlandse testbeleid bestond de vrees dat Nederland het zicht op het virus zou verliezen − als veel personen niet de moeite zouden nemen naar de GGD te gaan na een positieve zelftest. Dat lijkt mee te vallen. Afgelopen week gingen zeker 47 duizend personen na een positieve zelftest naar de GGD. In 16 procent hiervan bleek de GGD-test juist negatief nadat er op de zelftest twee streepjes waren verschenen.