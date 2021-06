Snellere versoepeling verwacht na opstappen Britse minister van Volksgezondheid

Matt Hancock in mei met zijn adviseur. Beeld AP

Vanaf het moment dat (de gehuwde) Hancock vrijdagochtend kussend met zijn assistente op de voorpagina van tabloid The Sun stond, was het niet de vraag of maar wanneer hij zou aftreden. Dat moment kwam zaterdagmiddag. Hoewel premier Boris Johnson zijn minister de hand boven het hoofd hield, was er een opstand van Conservatieve politici die merkten hoe woedend hun kiezers waren over het gedrag van Hancock. De minister dreigde zelfs uit de fractie te worden gezet.

Hij had geen andere keuze dan zijn ontslag in te dienen bij Johnson, die veel waarde hecht aan loyaliteit, zich niet wil laten dwingen door de media en vanwege zijn eigen liefdesleven niet in de positie verkeert een overspelige minister te ontstaan. Maar in deze kwestie ging het niet om overspel, maar over het verraad jegens de vele eilandbewoners die zestien maanden lang de coronaregels hebben geëerbiedigd.

Hancock was het gezicht van het strenge lockdownbeleid. Onlangs werd hij ervan beticht cijfers over positieve ervaringen bij testevenementen aan Johnson te hebben onthouden toen deze moest beslissen of het land, zoals gepland, op 19 juni naar het oude normaal kon terugkeren. Johnson besloot de coronabeperkingen nog een maand te verlengen - een beslissing die veel kritiek kreeg, vooral van opstandige partijgenoten.

Tegenstanders van de lockdown kregen een cadeau in de vorm van een video waarop te zien was dat Hancock aan het kussen was met zijn assistente, in een tijd dat mannen niet aanwezig konden zijn bij de bevalling van hun vrouw, en dat mensen doodzieke familieleden niet konden aanraken. Hoe de video is gemaakt en bij de veelgelezen ochtendkrant terechtkwam is een raadsel, maar vaststaat dat het een perfecte manier was om Hancock weg te krijgen.

Invloed van Cummings

Johnson verving hem door Sajid Javid, die begin 2020 na een ruzie met Johnsons voormalige topadviseur Dominic Cummings vertrok als minister van Financiën en goed bevriend is met de vrouw van premier, Carrie Symmonds. Het is een teken dat de invloed van Cummings, die zaterdag meteen uithaalde naar de benoeming, tanende is en die van de First Lady toeneemt. De lockdownsceptici reageerden verheugd op Javids terugkeer. ‘Het is tijd om de angst achter ons te laten’, twitterde Steve Baker, een invloedrijk en lockdownsceptisch Kamerlid.

In de afgelopen maanden heeft Javid, een oud-topbankier, geregeld gewaarschuwd voor de desastreuze gevolgen van lockdowns op de economie. Hancock weigerde het parlement te voorzien van een kosten-batenanalyse. De verwachting is nu dat het land op 19 juli, of misschien twee weken eerder, echt van het slot gaat. Terwijl in Downing Street een machtsstrijd plaatsvond, waren de straten eromheen zaterdag gevuld met duizenden anti-lockdowndemonstranten.

Meteen na zijn aantreden beweerde Javid dat hij er alles aan gaat toen om het land snel weer terug naar normaal te brengen. Ondanks het vaccinatiesucces loopt het Verenigd Koninkrijk in vergelijking met de Verenigd Staten en continentaal Europa achter bij het heropenen van de maatschappij. Dat leidt tot verbazing. Zo vroeg de vooraanstaande commentator Philip Johnston zich onlangs af wat er in hemelsnaam is gebeurd met de ‘can-do spirit’ in ‘Brexit Britain’.