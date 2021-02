Snellere daling besmettingen verlaagt ook druk in het ziekenhuis

Medewerkers op de speciale Covid-IC afdeling in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Beeld ANP

In een week tijd daalde het aantal patiënten met 5,5 procent naar 2.219 personen. Een week eerder daalde het aantal met 1,9 procent. De daling in het ziekenhuis is ingezet op 7 januari. Op de intensive care liggen nog altijd 646 patiënten, 34 minder dan een week eerder. De drukte in het ziekenhuis is voor het kabinet altijd een belangrijke maatstaf geweest bij het bepalen of maatregelen weer versoepeld kunnen worden. De vuistregel was dat er enige versoepeling mogelijk is bij 10 nieuwe dagelijkse opnamen op de ic. De afgelopen week kwamen er gemiddeld dagelijks 34 nieuwe patiënten binnen op de intensive care. Daarnaast kwamen er dagelijks 187 nieuwe patiënten binnen op de klinische afdeling.

Het aantal besmettingen laat de laatste dagen een snellere daling zien. Het aantal geregistreerde besmettingen daalde met 19 procent naar 29.542 personen per week. De telling nadert hiermee wel de grens van 3.600 besmettingen per dag waarop enige versoepeling mogelijk is. Het gemiddelde aantal besmettingen per dag bedraagt 4.220 personen. In 11 van de 25 veiligheidsregio’s is het aantal besmettingen wel al laag genoeg. Dinsdag laat het kabinet weten of er naast opening van de basisschool ook andere versoepelingen mogelijk zijn. Veel meer versoepelingen komen volgens het kabinet pas in beeld bij 1.200 besmettingen per dag.