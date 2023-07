Snelle verduurzaming leidt ook in Zeeland tot vol stroomnet en een stop op aansluitingen

Koning Willem-Alexander in 2019 bij de opening van het Zeeuwse windmolenpark op en rond de Krammersluizen, nabij de Anna Jacobapolder en Bruinisse. Beeld ANP

Tennet gooit per direct de deur dicht voor stroomslurpende bedrijven die een nieuwe aansluiting op het Zeeuwse net nodig hebben, of een (veel) zwaardere aansluiting willen dan ze nu hebben. Deze aanvragers komen op een wachtlijst, kondigt de netbeheerder woensdag aan. Huishoudens en bedrijven die relatief weinig stroom verbruiken worden nog wel op het net aangesloten.

Een Tennet-woordvoerder verklaarde tegenover de NOS dat er in Zeeland vraag is naar 3,5 gigawatt extra vermogen. Dat staat volgens de netbeheerder gelijk aan acht keer het huidige stroomverbruik in de zuidwestelijke provincie, en drie keer het huidige vermogen van de Zeeuwse elektriciteitsaansluitingen.

Verduurzaming

De groeiende vraag naar elektriciteit heeft vooral te maken met verduurzaming van industriële bedrijven die hun productieproces willen elektrificeren en met de plannen voor waterstoffabrieken en grote batterijen in de provincie. Daarnaast rijden ook in Zeeland steeds meer inwoners elektrisch en installeren meer Zeeuwen een warmtepomp.

Hetzelfde probleem, netwerkcongestie, speelt in andere provincies. Drie weken geleden kondigde Tennet een nieuwe aansluitingenstop voor grote bedrijven af in Noord-Brabant en Limburg. Ook in Overijssel, Gelderland, Flevoland en Noord-Holland kunnen grootverbruikers voorlopig fluiten naar een nieuwe aansluiting, of dreigt die situatie binnenkort te ontstaan.

Tennet en de Nederlandse energiebedrijven werken hard aan uitbreiding van de capaciteit, maar dat gaat niet snel genoeg. Die uitbreidingsoperatie kan het tempo van verduurzaming van de Nederlandse economie – plus de groei van het aantal huishoudens – niet bijbenen. De verwachting is dat het bedrijfsleven zeker tot 2030 rekening moet houden met ‘stroomschaarste’.

Spitsmijden

Tennet investeert de komende jaren ongeveer 1 miljard euro in uitbreiding van het Zeeuwse hoogspanningsnet. Zolang het aanbod lager is dan de vraag, kan ‘spitsmijden’ mogelijk een oplossing bieden. Grote afnemers zouden hun stroomverbruik dan moeten matigen tijdens de drukke uren op het net.

In Zeeland is het stroomnet nu slechts 30 tot 40 uur per maand overbelast. Bedrijven zouden misschien toch een aansluiting kunnen krijgen als ze contractueel beloven hun verbruik tijdens die spitsuren te beperken.

Zeeland laat onderzoeken of deze oplossing kansrijk is. In Noord-Brabant en Limburg bood dit ‘rekeningrijden op het stroomnet’ tijdelijk soelaas, hoewel daar nu dus opnieuw een wachtlijst is ingesteld.