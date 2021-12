Snelle uitstroom van coronapatiënten in Gauteng, oversterfte in Nederland neemt verder toe

Een testlocatie in Johannesburg, Zuid-Afrika. Beeld AFP

In Zuid-Afrika verlaten patiënten ook weer snel het ziekenhuis

De ziekenhuisopnamen in de Zuid-Afrikaanse provincie Gauteng blijven oplopen. Tegelijkertijd is er een snelle toename van het aantal patiënten dat weer het ziekenhuis verlaat. In vergelijking met eerdere golven komt deze uitstroom eerder op gang, een indicatie dat het ziektebeeld bij de omikronvariant tot nog toe milder is.

Veel Zuid-Afrikaanse artsen benadrukken de laatste week dat er minder patiënten beademing of extra zuurstof nodig hebben. Door de hoge besmettelijkheid van de omikronvariant neemt het aantal patiënten dat extra zorg nodig heeft in absolute zin niettemin op. In de regio Gauteng, waar de uitbraak begon, liggen 68 patiënten aan de beademing, tegen 30 een week eerder. In totaal zijn ruim 1.900 patiënten opgenomen met covid-19. Ook in andere delen van Zuid-Afrika loopt de bezetting op, maar daar zijn de aantallen vooralsnog lager dan bij eerdere golven.

Vorige week stierven 1.250 meer Nederlanders dan verwacht

In de week tot en met 5 december stierven naar schatting 4.300 Nederlanders, zo’n 1.250 meer dan het Centraal Bureau voor de Statistiek zou verwachten als er geen coronapandemie was geweest. Dit aantal komt voor de derde achtereenvolgende week boven de 1.000. Alleen in april 2020 was de oversterfte hoger. Er overleden in de genoemde week 2.550 80-plussers en 1.700 bewoners van zorginstellingen, respectievelijk 850 en 550 meer dan verwacht. In alle leeftijdsgroepen waren de sterftecijfers hoger dan normaal.

Het RIVM meldde in dezelfde week 305 sterfgevallen door corona. Voor overleden coronapatiënten geldt geen meldingsplicht, de werkelijke coronasterfte zal hoger zijn.