Snelle toename besmettingen, recordaantal boosterprikken

Wintersporters in het Oostenrijkse Ischgl. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

RIVM: ondanks lockdown snelle toename aantal positieve testen

De Nederlandse besmettingscijfers stijgen en de afname van het aantal ziekenhuisopnamen gaat minder snel. Gemiddeld worden er per dag 16.222 besmettingen gemeld, 35 procent meer dan een week eerder. De oorzaak daarvan is volgens het RIVM de zich snel verspreidende omikronvariant, die sinds eind december dominant is. Het instituut verwacht dat door de snel oplopende besmetting er weer meer mensen moeten worden opgenomen, zelfs als de nieuwe mutatie milder blijkt. Vooral onder twintigers gaat het virus weer hard rond, afgelopen week testte ruim 1 op de 100 positief. Dat er meer meldingen zijn, komt niet doordat er meer is getest. Het aantal GGD-testen is met ruim 350 duizend per week redelijk stabiel. De afgelopen week was het percentage positieve testen ongekend hoog; het steeg van 23,4 naar 30,8 procent.

Veel Oostenrijkgangers blijken besmet

Veel terugkerende wintersporters namen mogelijk het virus mee naar Nederland. Zeker 1.469 personen die in de afgelopen week positief zijn getest, zijn in de 14 dagen voor hun test in Oostenrijk geweest. Het is niet zeker of zij het virus daar hebben opgelopen. Frankrijk wordt daarna het vaakst genoemd door positief geteste reizigers (960 keer). België en Frankrijk werden elk door zo’n 800 besmette personen gemeld als recente bestemming. Van alle positief geteste personen was afgelopen week 6,5 procent kortgeleden de grens over geweest.

Ruim 1,5 miljoen prikken in een week, 32 procent volwassenen geboosterd

Afgelopen week kregen ruim 1,58 miljoen Nederlanders een boosterprik, het hoogste aantal extra prikken in een week tijd. In totaal zijn nu 4,7 miljoen boosters toegediend, waarvan 3,8 miljoen bij de GGD. Dit is inclusief 131 duizend derde prikken voor mensen met een ernstige afweerstoornis. Naar schatting is nu 32 procent van de volwassenen voorzien van een boosterprik. Alle 18-plussers kunnen sinds dinsdag een afspraak maken voor een extra prik. Van alle EU-landen zette Nederland deze week omgerekend naar inwonertal de meeste prikken. In totaal hebben buurlanden België en Duitsland wel al een stuk meer geboosterd. Koplopers in de EU zijn Denemarken en Malta. Voor eerste en tweede prikken neemt de vaccinatiegraad nauwelijks meer toe; 73,2 procent van de totale bevolking (inclusief kinderen) is volledig gevaccineerd, van de volwassenen is dat 89,1 procent.