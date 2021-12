Snelle opmars van omikron in Denemarken, bijna 700 duizend extra prikken in Nederland

Een man krijgt een boosterprik bij een priklocatie in Alphen aan den Rijn. Afgelopen weekend was de drukte te groot om door te gaan met prikken zonder afspraak. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Deense cijfers tonen snelle opmars omikron, ook veel besmettingen bij gevaccineerden

In Denemarken wint de omikronvariant snel terrein en raken ook gevaccineerden op grote schaal besmet. Inmiddels blijkt 3,1 procent van het aantal gemelde besmettingen afkomstig van de nieuwe variant, terwijl hij een week eerder nog nauwelijks opdook. Ruim 80 procent van de positieve testresultaten met omikron is vastgesteld bij gevaccineerden, blijkt uit cijfers op basis van variant-PCR-tests die in Denemarken worden ingezet bij testcentra. Er zijn in Denemarken 577 gevallen vastgesteld.

Denemarken houdt de varianten van het coronavirus nauwgezet bij en kan daardoor goed inschatten hoe de omikronvariant oprukt. De Deense trend bleek in het verleden vaak een spiegel te zijn voor hoe de ontwikkeling in andere Europese landen verloopt. Nederland voert veel minder gedetailleerde testen uit en heeft tot nog toe slechts 36 besmettingen met de omikronvariant vastgesteld, inclusief de 18 bevestigde passagiers van de vluchten die op 26 november uit Zuid-Afrika kwamen.

Na een langzame start komt de boostercampagne op gang

De afgelopen week zijn ruim een half miljoen boosterprikken toegediend in Nederland, veel meer dan in alle weken daarvoor. De GGD’s hebben 255.600 personen van een extra dosis vaccin voorzien. Daarnaast zijn in zorginstellingen naar schatting nog eens 322 duizend boosters gezet. Ook kregen enkele duizenden personen met een ernstige afweerstoornis een derde vaccinatie; deze groep zou nu grotendeel van boosters voorzien moeten zijn. Er zijn bijna 700 duizend extra inentingen gegeven.

Door deze inhaalslag is Nederland in de Europese Unie niet meer het traagst boosterende land. In Roemenië, Letland en Bulgarije zijn blijkens gegevens van de Europese gezondheidsorganisatie ECDC minder opfrisprikken gezet. In Nederland is 85,5 procent van de 18-plussers afgezien van de boosterprik volledig gevaccineerd.