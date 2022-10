Snelle opmars homohuwelijk in Mexico: sinds 2019 van 10 naar 29 deelstaten

Leden van de lhbti-gemeenschap dragen een regenboogvlag tijdens een mars ter ondersteuning van het homohuwelijk, seksuele en genderdiversiteit in Ciudad Juarez, Mexico, 10 juni 2018. Beeld Jose Luis Gonzalez / Reuters

Het homohuwelijk trok een sprint door Mexico in de afgelopen drie jaar: van 10 naar 29 deelstaten. Drie ontbreken nog. Dertien jaar geleden kon het al in Mexico-Stad: twee mannen of twee vrouwen die met elkaar trouwen. Sinds dinsdag is het ook mogelijk in Mexico-Staat, de dichtbevolkte deelstaat die de hoofdstad bijna geheel omringd. Vijftig van de 66 lokale parlementariërs stemden voor de wetswijziging die het huwelijk openstelt voor geliefden van hetzelfde geslacht.

Het is een opsteker voor de homogemeenschap in het overwegend katholieke land. Hoewel trouwen in grote delen van Mexico al geen exclusief heteroseksuele aangelegenheid meer was, bleef het homohuwelijk lang onbereikbaar voor homo’s en lesbiennes in de deelstaat met de meeste inwoners. Mexico-Staat telt een 17 miljoen bewoners, ruim 13 procent van de totale Mexicaanse bevolking.

Maar in de Verenigde Mexicaanse Staten, zoals het land voluit heet, volgen progressieve veranderingen het ritme van de 31 deelstaten en de 'federale entiteit’ Mexico-Stad. Zo kan het dat de Mexicaanse hoofdstad in 2009 een koploper was in Latijns-Amerika. Een jaar later werd Argentinië het eerste land in de regio dat het homohuwelijk invoerde. Tegelijkertijd houden drie staten – Tamaulipas, Guerrero en Tabasco – nog steeds vast aan de traditionele opvatting van het huwelijk.

Roze golf

Sinds het aantreden van de linkse president Andrés Manuel López Obrador eind 2018 beleefde het homohuwelijk een ware opmars in Mexico. In 2018 was de zuidelijke deelstaat Chiapas pas de tiende staat die het huwelijk openstelde. In een razende sprint volgden negentien andere staten, in enkele gevallen afgedwongen door een rechtelijke uitspraak.

De president zelf is niet zozeer de drijvende kracht achter de roze golf, hij doet doorgaans zijn best ook de conservatieve kiezers te behagen. Maar zijn partij Morena, die dankzij zijn populariteit ook veel zetels op deelstaatniveau bemachtigde, is in veel gevallen wel een motor gebleken van lhbti-emancipatie op deelstaatniveau.

In Mexico-Staat was Morena-parlementariër Carmen de la Rosa initiatiefnemer van de wetswijziging. Zij wees erop dat haar partij strijdt tegen discriminatie. Met het homohuwelijk in Mexico-Staat zet de partij daarin een volgende stap. ‘Deze wet garandeert niet alleen het recht op het huwelijk, maar ook op toegang tot een partnerverzekering en de erfenis van de partner’, zei ze tegen de krant El Universal.

Terwijl de homogemeenschap meer rechten verwerft in Mexico, laaide het geweld tegen lhbti’ers juist op de afgelopen jaren. Sinds 2019 werden jaarlijks gemiddeld 70 lhbti’ers vermoord, tientallen meer dan in voorgaande jaren werden geregistreerd. Ook het geweld tegen vrouwen nam in recente jaren toe. Mexico-Staat scoort in beide statistieken niet goed: vorig jaar werden er nog vijf lhbti’ers vermoord en de deelstaat kwam in augustus nog naar voren als een van de meest gewelddadige voor vrouwen.