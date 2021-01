Snelle opmars coronapandemie in Braziliaans Amazonegebied, ziekenhuizen overbelast

In Manaus is een groot tekort aan zuurstof voor beademingsapparatuur. Beeld AFP

Volgens wanhopige familieleden die buiten de ziekenhuizen in Manaus protesteren, zijn patiënten van de beademingsapparatuur gehaald toen de zuurstof op was. In sommige intensive care-afdelingen worden patiënten noodgedwongen om de beurt 10 minuten beademd. De via de luchtbrug aangevoerde noodvoorraden zijn onvoldoende. Op de zwarte markt in Manaus worden zuurstofcilinders tegen woekerprijzen verkocht.

Zeker negen patiënten zijn vrijdag met de militaire vluchten van Manaus naar de stad Teresina in het noordoosten van Brazilië gevlogen. Met meer evacuaties zullen vandaag tientallen patiënten met twee vliegtuigen naar zes andere steden worden overgebracht. Een plan om 61 te vroeg geboren couveusebaby’s te evacueren bleek dankzij de ingevlogen noodvoorraden zuurstof voorlopig niet nodig.

Patiënten werden vrijdag met militaire vluchten van Manaus naar het noordoosten van Brazilië gevlogen. Beeld AFP

De gezondheidszorg in het afgelegen Amazonegebied kraakt door de snelle uitbreiding van het covid-19-virus volgens de Wereldgezondheidsorganisatie in zijn voegen. Ziekenhuizen hebben behalve aan zuurstof ook een tekort aan maskers, beschermende kleding en ambulancecapaciteit. Artsen gebruiken hun eigen auto’s om patiënten naar de ziekenhuizen te brengen. Veel artsen en verplegend personeel zijn besmet.

De corona-aanpak van president Jair Bolsonaro faalt volgens critici aan alle kanten. De grote vaccinatiecampagne die komende week moet starten lijkt nu al mislukt. De bestelde 6 miljoen doses van het Chinese Sinovac-vaccin zijn nog niet beschikbaar. Een vliegtuig dat in India 2 miljoen doses van het AstraZeneca-vaccin moet ophalen staat al dagen te wachten.

Brazilië heeft het hoogste aantal coronabesmettingen wereldwijd na de Verenigde Staten en India. Een mogelijk onlangs in het Amazonegebied opgedoken nieuwe mutatie van het virus (bewijzen ontbreken nog) zou het aantal besmettingen nog sneller kunnen doen oplopen. Maar Bolsonaro bagatelliseert de pandemie nog steeds. Hij zei vrijdag dat al het mogelijke wordt gedaan en dat hij ‘eigenlijk aan het strand zou moeten liggen’.

Inwoners van Rio de Janeiro en Sao Paulo protesteerden vrijdagavond tegen het coronabeleid door uit hun ramen te hangen en met potten en pannen te rammelen. Weg met Bolsonaro, klonk het door de straten.