Snelle naamsverandering Johan Cruijffplein staat op losse schroeven

Een standbeeld voor Johan Cruijff bij het Olympisch stadion in Amsterdam. Het Stadionplein (waar het stadion aan ligt) wordt nog voor de zomer het Johan Cruijffplein. Foto ANP

Het dagelijks bestuur van het stadsdeel gaf in januari een positief advies af over het omdopen van het plein in de veronderstelling dat de nieuwe naam de goedkeuring kon wegdragen van de Commissie Naamgeving Openbare Ruimte (cnor). Zo stond het ook in het ambtelijk document op basis waarvan het stadsdeel besloot. Maar vorige week kregen buurtbewoners met behulp van de Wet Openbaarheid Bestuur het cnor-advies in handen. Daarin ontraadt de commissie de naamsverandering juist.

Het is op zich niet gek dat het dagelijks bestuur van Zuid het daadwerkelijke advies van de cnor niet kreeg meegestuurd, aldus een woordvoerder van het stadsdeel. ‘Dat is de normale gang van zaken.’ Maar dan moet de samenvatting van dat advies dus wel kloppen. Of het slordigheid (of bewuste manipulatie) was vanuit de burgemeester, of dat een ambtenaar van het eigen stadsdeel een fout heeft gemaakt, kan kan de woordvoerder van Zuid niet zeggen. ‘Dat zijn we nu aan het onderzoeken.’

De grote vraag is wat het demissionaire college van burgemeester en wethouders zal doen nu het stadsdeel van standpunt is veranderd. Onder leiding van waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen - die de adviezen van zowel stadsdeel als cnor formeel naast zich neer kan leggen - wilde het stadsbestuur het plein tot nu toe graag per 1 juni omdopen. Dat leidde afgelopen weken tot groot verzet in de buurt, een petitie tegen de naamsverandering werd honderden keren gedeeld.

Onder de vier partijen die momenteel onderhandelen over een nieuw college is nog maar weinig animo om het besluit snel door te drukken, zeggen bronnen rondom de formatie. Waarschijnlijk wordt er morgen al over de kwestie gedebatteerd in de gemeenteraad.