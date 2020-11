Snelle duidelijke overwinning Biden van de baan, Trump doet het beter dan verwacht

Het publiek reageert op de verkiezingsuitzending van Fox News op een kijkfeest georganiseerd door de groep 'Villagers for Trump' in The Villages in de staat Florida op 3 november 2020. Beeld AFP

Volg het laatste nieuws over de Amerikaanse presidentsverkiezingen in ons liveblog.

Ook in andere cruciale staten, waar nog niet alle stemmen zijn geteld, staat Trump op winst. In Noord-Carolina is het een nek-aan-nekrace, die de president nipt lijkt te gaan winnen (met 1,5 procentpunt). De aantrekkingskracht van Trump blijkt na vier jaar nog lang niet uitgedoofd.

Biden won echter Arizona en Minnesota. Met 91 procent van de getelde stemmen staat Trump weliswaar met 3 procentpunt voor in Georgia, maar daar moet nog een deel van de poststemmen geteld worden uit Atlanta, die naar verwachting naar Biden zullen gaan.

Daarmee is de verkiezingsdag uitgelopen op een ongemeen spannende strijd, waarbij staten als Michigan, Wisconsin en Pennsylvania doorslaggevend worden. De definitieve uitslagen van die staten kunnen echter nog dagen op zich laten wachten. Pennsylvania is een van de staten waar men vanwege lokale wetgeving pas vandaag kon beginnen aan het tellen van de poststemmen.

Biden vroeg het Amerikaanse volk in een korte ingelaste toespraak vanuit Wilmington, Delaware, om geduld. Hij stelde dat een uitslag die later bekend is dan verkiezingsdag altijd al tot de verwachtingen behoorde, en normaal is. Daarmee probeerde hij Trump voor te zijn, die al weken stelt dat een geloofwaardige uitslag alleen op Election Day zelf kan worden uitgeroepen, niet daarna.

‘We voelen ons goed over waar we nu staan’, zei Biden. ‘We geloven dat we op schema liggen om deze race te winnen. Keep the faith guys.’

Trump-supporters betuigen hun steun voor de zittende president terwijl ze wachten op de uitslagen van de presidentsverkiezingen in Miami, in de staat Florida. Beeld Getty

Trump twitterde direct erop: ‘We liggen ENORM voor, maar zij proberen de verkiezing te STELEN. Dat zullen we hen nooit laten doen. Er kan niet gestemd worden nadat de stembureaus gesloten zijn!’ (Daarmee refereerde hij aan de poststemmen die op verkiezingsdag verstuurd zijn, en in sommige staten nog meetellen als ze later binnenkomen maar wel het poststempel van 3 november hebben). Twitter heeft inmiddels een waarschuwing bij het bericht geplaatst, omdat ‘een deel of de gehele inhoud in twijfel wordt getrokken’.

Trump kondigde ook per tweet met een statement te zullen komen. ‘Een grote OVERWINNING!’, voegde hij eraan toe.

Met de winst van Florida heeft Trump een vroege aftocht uit de verkiezingsrace voorkomen. De winst kan voornamelijk op het conto worden geschreven van de Latijns-Amerikaanse stemmers in het kiesdistrict Miami-Dade, en witte arbeiders in de rest van de staat.

Al voordat alle stemmen geteld waren, riep het campagneteam van Trump de president op Twitter uit tot winnaar van de zuidelijke staat. Trump heeft 51,2 procent van de stemmen, versus 47,8 procent voor Biden.

Florida is zoals elke vier jaar een cruciale staat voor de uitslag van de verkiezingen. Sinds 1924 heeft geen enkele Republikein de presidentsverkiezingen gewonnen zonder de steun van Florida (28 kiesmannen). Trump mocht Florida niet verliezen om redelijkerwijs nog kans te kunnen maken op een tweede termijn. Biden mocht Florida wel verliezen, maar krijgt het nu wel veel lastiger.

De Biden-campagne stelde dat het mogelijke verlies van Florida door het stemgedrag van de Latijns-Amerikanen niet exemplarisch hoeft te zijn voor andere staten waar veel latino’s wonen. In Miami lieten vooral de Venezolaanse Amerikanen en Cubaanse Amerikanen Biden in de steek; in Arizona, een andere cruciale swingstaat, wonen voornamelijk Mexicaanse Amerikanen.

Latino’s in Florida zijn ervan overtuigd dat zij Trump aan de overwinning zullen helpen

Er is maar een klein zetje nodig om Trump alsnog de presidentsverkiezingen te laten winnen. Veel latino’s in Florida hopen – nee, weten – dat zij dat zetje zijn. Ze voorspellen rellen als hij niet wordt erkend als winnaar.

Tegelijkertijd met de presidentsverkiezingen stemde Amerika ook voor een deel van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. De Democraten maken kans de meerderheid van de Senaat te winnen, die nu in handen is van de Republikeinen. In Colorado won de Democratische uitdager John Hickenlooper zoals verwacht van de Republikeinse senator Cory Gardner, en ook in Arizona won oud-astronaut Mark Kelly van de zittende Republikeinse senator Martha McSally. In Alabama heeft Republikein Tommy Tuberville de zittende Democratische senator Doug Jones verslagen.

De Democraten moeten vier nieuwe zetels veroveren om de huidige Republikeinse meerderheid in de Senaat te doorbreken. Wie de meerderheid in de Senaat heeft is belangrijk voor een president: het bepaalt of hij armslag krijgt bij zijn beleid, of juist min of meer vleugellam is.

Deze uitslagen zijn nog zeer voorlopig: in veel staten van Amerika zijn nog lang niet alle stemmen geteld. Bovendien kunnen in ongeveer twintig staten na verkiezingsdag nog poststemmen binnenkomen, als die het poststempel van 3 november hebben. Een aantal staten mag vanwege lokale wetgeving pas op of na verkiezingsdag beginnen met het tellen van die stemmen.

Op een definitieve uitslag zal Amerika waarschijnlijk nog dagen moeten wachten.

Hoe onzeker de uitslag op dit moment ook nog is, wat zeker is, is dat er sprake is van een historische opkomst. Hoewel de precieze cijfers nog niet bekend zijn, was de opkomst in Colorado, Hawaii, Montana, Oregon, Texas en de staat Washington een paar uur voordat de stembureaus daar sloten al hoger dan in 2016. Ook andere staten rapporteerden uren voor de sluiting van de stembureaus al een opkomst van 90 procent ten opzichte van 2016. Bovendien brachten vóór maandag al meer dan 100 miljoen Amerikanen een stem uit middels vroegtijdig persoonlijk stemmen of via stemmen per post, aldus het US Election Project van de universiteit van Florida.

In 2016 stemden in totaal bijna 130 miljoen Amerikanen. Volgens berekeningen van de universiteit van Florida zouden dat er nu rond de 160 miljoen kunnen zijn. Dat zou een opkomstpercentage van 67 procent van de stemgerechtigde bevolking betekenen, de hoogste opkomst in de Verenigde Staten in meer dan een eeuw (in 1908 was de opkomst 65 procent). In 2016 was de opkomst rond de 59,2 procent.