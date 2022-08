Snel meer flexwoningen voor vluchtelingen? In Maurik verrees een chaletpark voor Oekraïners

Nikita en Polina, beiden 24 jaar oud, hebben net een chalet op het park in Maurik betrokken. Het stel komt uit Odesa. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Tot enkele maanden geleden graasden er nog schapen in het weiland aan de rand van het Gelderse Maurik. Nu staan er 37 chalets, in strakke rijen opgesteld. Die worden sinds begin deze maand betrokken door vluchtelingen uit Oekraïne, er komen ongeveer 160 nieuwe bewoners.

Het is een opvallende woonlocatie die de gemeente Buren in een paar maanden uit de grond heeft gestampt. Op het eerste gezicht lijkt het een vakantiepark, compleet met een receptie bij de ingang en een parkeerplaatsje. Maar voor een recreatiebestemming is het wat weinig pittoresk gelegen, naast een zorgcentrum en tegenover een straat met rijtjeswoningen.

Buren is zeker niet de enige gemeente die vluchtelingen onderbrengt in tijdelijke flexwoningen. Maar wel op deze manier, in een nieuw opgetrokken chaletpark aan de rand van het dorp. Veel andere gemeenten lukt het bovendien beduidend minder snel de door het Rijk zo gewenste flexwoningen voor vluchtelingen te realiseren. Het kabinet wil dat er daarvan de komende jaren ruim 37 duizend bij komen. 12 duizend flexwoningen zijn bestemd voor statushouders, de overige voor andere woningzoekenden, zoals starters.

In mei stemde de Burense gemeenteraad unaniem in met het plan. Op 1 augustus namen de eerste Oekraïners hun intrek in de overwegend lichtgrijze chalets, voor vier, vijf of zes personen. Een van hen is Imad, een 63-jarige technicus uit Kyiv. Twee weken geleden verruilde hij de noodopvang in Scherpenzeel voor een van de kleinere woningen op het park met twee slaapkamers, die hij deelt met twee landgenoten. Goedkeurend wijst hij naar het van nieuwheid glimmende keukenblok in een lichte houttint, en naar de parasol die hij heeft gekregen zodat hij voor zijn chalet in de schaduw kan zitten. ‘Ze doen hier echt alles om het ons naar de zin te maken.’

‘Er moeten geen mensen komen uit andere landen’

Veel omwonenden zijn minder enthousiast. In mei vonden ze een informatiebrief van de gemeente op hun deurmat, vertelt een 71-jarige bewoner – ‘liever geen naam in de krant’ – wiens tuin grenst aan de omheining van het chaletpark. ‘Het was al beslist voor we er wat over mochten zeggen. De week erna begonnen ze met bouwen.’

De bewoner haalt zijn schouders op, vooralsnog ondervindt hij geen overlast van zijn nieuwe buren. Na tienen ’s avonds is het stil. Met veel andere omwonenden heeft hij wel een opvallende eis aan de gemeente gesteld: mochten de chalets op een gegeven moment niet meer gevuld kunnen worden met Oekraïners, dan mogen er geen andere vluchtelingen komen wonen.

‘Ik heb de oorlog meegemaakt, ik begrijp dat Oekraïners hier komen voor rust’, zegt een 88-jarige buurtbewoner die een ommetje maakt, steunend op haar rollator. ‘Maar er moeten geen mensen komen uit andere landen. Die zijn de vrijheid van Nederland niet gewend en dat gaat problemen geven.’

Lopend tussen de chalets vertelt waarnemend burgemeester Josan Meijers (PvdA) dat ze het ‘ingewikkeld’ vindt, dat sommige inwoners zeggen dat ze hier geen andere vluchtelingen willen dan Oekraïners. Het klopt, zegt Meijers, dat de bewoners zijn geconfronteerd met een voldongen feit na de beslissing van de gemeenteraad, en ze begrijpt de zorgen van de omwonenden. ‘Ik heb gezegd: dit chaletpark staat hier de komende twee jaar voor Oekraïners. Maar ik kan niet in de toekomst kijken naar hoe die oorlog zich gaat ontwikkelen. De grond hebben we in elk geval maar voor twee jaar ter beschikking gesteld gekregen van de eigenaren.’

Nikita en Polina in hun chalet in Maurik. ‘Het staat vol nieuwe spullen van Ikea, zoals keukengerei en handdoeken’, zegt Nikita. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Bij een van de net betrokken huisjes treft de burgemeester enkele kersverse bewoners die een beetje Engels spreken. Het zijn Nikita en Polina, beiden 24 jaar oud. ‘I’m Ukrainian’, staat er op de boord van Nikita’s witte sweater, waar zijn getatoeëerde onderarmen uit steken.

Het jonge stel uit Odesa bedankt Meijers uitvoerig voor de woonruimte. ‘Het staat vol nieuwe spullen van Ikea, zoals keukengerei en handdoeken’, zegt Nikita met een brede glimlach. ‘Dat is perfect, want we hadden niet veel meer bij ons dan de kleren die we nu aan hebben.’ Hij vertelt de burgemeester dat ze zo lang mogelijk in Odesa zijn gebleven, terwijl de raketten over hun hoofden vlogen. Als hij hun zorgen verwoordt over hun familie die nog daar is, tranen Polina’s ogen.

‘Ik ben blij dat jullie veilig zijn en dat de woonruimte in de smaak valt’, zegt Meijers. ‘En’, verzekert ze Nikita en Polina, ‘hier gaan jullie het niet koud krijgen in de winter, met dubbel glas en deugdelijke verwarming.’

‘Dit geeft meer rust en privacy’

Aanvankelijk waren er ook andere opties om de vluchtelingen op te vangen. Een vleugel van het gemeentehuis, het dorpshuis en een oude school zouden kunnen worden verbouwd tot woonruimte. Maar die voldeden niet, vond de Veiligheidsregio. Toen kwam dit stuk grond in beeld. Vervolgens zijn er, in samenwerking met de Veiligheidsregio, chalets aangeschaft via een evenementenbedrijf. Hoge ambtenaren van het ministerie hebben al gevraagd of ze kunnen komen kijken, zegt de zichtbaar trotse burgemeester. ‘Dit geeft mensen die al zoveel hebben meegemaakt meer rust en privacy dan een omgebouwd gebouw met gedeelde voorzieningen.’

Op het park beginnen de nieuwe bewoners langzaamaan te wennen aan de nieuwe situatie. Een meisje op rolschaatsen sjeest over de net aangelegde weg tussen de chalets, haar vriendinnetje dat haar nauwelijks kan bijhouden eet een ijsje. Maar als er een straaljager laag overvliegt met donderend geraas, kijken sommige bewoners toch wat verschrikt naar boven.

De kosten van het geheel – aanschaf van de chalets, aanleg en inrichting – bedroegen zo’n 2,5 miljoen euro, het Rijk betaalt. De chalets kunnen in de toekomst mogelijk aan andere ‘doelgroepen’ onderdak bieden, vertelt de burgemeester. ‘Aan starters op de woningmarkt bijvoorbeeld, of mantelzorgers. Maar dat moet de gemeenteraad tegen die tijd beslissen.’

De algehele woningnood is het hete hangijzer dat opspeelt bij zulke plannen, blijkt ook uit de talrijke niet malse reacties, waaronder bedreigingen, die de gemeente binnenkreeg. Veel daarvan hadden de strekking: hoe kan het dat voor vluchtelingen zo snel woonruimte wordt geregeld, terwijl jongeren in Maurik niet aan een woning kunnen komen? ‘Jammer dat eigen inwoners het nakijken hebben’, luidt een nog relatief vriendelijk geformuleerde reactie op Facebook.

Ook deze frustratie zegt de burgemeester te begrijpen, van woningzoekenden en ‘van ouders van wie de kinderen jarenlang op een woning moeten wachten’. Meijers: ‘Het is niet zo dat we hun probleem minder urgent vinden. Ook voor hen gaan we bouwen. Maar het is balanceren. Hier zijn nu mensen in nood die we moeten helpen.’

Dat er snel meer opvang nodig is voor vluchtelingen, is duidelijk. Ook aan opvangplekken van Oekraïense vluchtelingen dreigt nu een tekort. Gemeenten hadden de aanvankelijk door het Rijk gevraagde 50 duizend bedden voor Oekraïners gerealiseerd, maar dat blijkt nu niet genoeg.

Een Oekraïense familie op het chaletpark in Maurik. De chalets kunnen in de toekomst mogelijk aan andere ‘doelgroepen’ onderdak bieden, vertelt burgemeester Meijers. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Het lukt de gemeenten evenwel niet om in een keer op te schalen met nog eens 25 duizend plekken. Elke week komen er meer dan duizend nieuwe Oekraïense vluchtelingen aan in Nederland. Daarnaast heeft de nood in de opvang van andere asielzoekers een kookpunt bereikt. Bovendien wachten nog ruim 14 duizend statushouders op een woning in een gemeente.

Gebrek aan materiaal en werklieden

Het Rijk ziet het neerzetten van flexwoningen als mogelijkheid om deze problemen te verlichten. Maar dat lukt niet overal zo snel als in Buren. Niet alleen door de weerstand van omwonenden, die er op veel plekken is. Maar ook door procedures die moeten worden doorlopen en bestemmingsplannen. Er is gebrek aan materialen en werklieden om ze op te bouwen. Daarbij moeten de woningen worden aangesloten op bijvoorbeeld elektriciteit en water en moeten er toegangswegen worden aangelegd.

En als zo’n tijdelijke woonlocatie er is, is de gemeente nog lang niet klaar, zo is te zien bij de ingang van het chaletpark, waar beheerder Henk aanspreekbaar is in de ‘receptiechalet’. Daar ontvangt hij bewoners met vragen, die ze hem stellen met hulp van een vertaalapp. ‘Hoe komen we aan een BSN-nummer, aan een bankrekening en een school voor mijn kinderen’, wil een vrouw dringend van hem weten. ‘Mijn zoon is autistisch’, voegt een andere moeder toe. Geduldig probeert Henk hun vragen te begrijpen en te beantwoorden. De spraakverwarringen lachen ze weg.

Technicus Imad hoopt dat hij zo snel mogelijk aan het werk kan. Hij verveelt zich al een beetje, bekent hij, in dit dorp met nauwelijks openbaar vervoer, hij is een miljoenenstad gewend. Nu doodt hij de tijd met naar de Jumbo lopen. Drie keer per dag, voor het ontbijt, de lunch en het avondeten.

Nikita en Polina hebben een uitlaatklep gevonden in het zwemmen in een meertje in de buurt. ‘Als bewoners van een havenstad hebben wij water nodig om ons thuis te voelen’, legt Nikita uit, ‘dan vergeten we even onze zorgen.’